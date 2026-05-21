КЗК притиска две големи вериги с производство за нелоялни практики

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производства срещу "Кауфланд България" и "Максима България" ЕООД, която оперира веригата "Т-Маркет", заради съмнения за прилагане на нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на храни. Двете производства са част от секторния анализ на пазара на храните от първа необходимост, който антимонополният орган обяви, че провежда от месеци. Проверката обхваща ценовата политика на големите търговски вериги, нивата на надценките и отстъпките, както и договорните отношения с производители и доставчици.

"Деформации на пазара"

Още в междинния доклад, представен през декември миналата година, КЗК заговори за "сериозни деформации на пазара". Според анализа част от практиките на големите търговци могат да поставят българските производители в ситуация да продават стоките си на себестойност или дори под нея заради размера на изискваните отстъпки и допълнителни условия.

След публикуването на анализа КЗК призова сектора към саморегулация и предупреди, че при липса на промени ще започне производства срещу конкретни вериги. Междувременно в Закона за защита на конкуренцията бяха приети промени, които влязоха в сила на 7 ноември 2025 г. Те увеличиха максималната санкция за нарушения до 10% от годишния оборот на компаниите за предходната финансова година.

По настояване на антимонополния орган търговските вериги получиха тримесечен срок, за да приведат отношенията си с доставчици и производители в съответствие с новите правила. Този срок е изтекъл на 9 февруари 2026 г.

В рамките на разследването КЗК е изискала информация от производители и доставчици на основни хранителни продукти, сред които мляко, млечни изделия, месо, яйца и олио. Проверявани са договори, рамкови споразумения, търговски условия и механизмите за определяне на доставните цени между веригите и техните партньори.

От комисията посочват, че са открити данни за продължаващо прилагане на възможни нелоялни практики. Сред тях са искания към доставчиците за плащания, които не са пряко свързани с продажбата на стоките, натиск за ежегодно намаляване на цените без отчитане на инфлацията и ръста на разходите, както и искания за отстъпки със задна дата.

Законът забранява и действия като натиск върху доставчици чрез заплахи за ответни търговски мерки, когато те упражняват свои законови или договорни права.

Според КЗК поведението на "Кауфланд" и "Т-Маркет" при водене на преговори и предоговаряне на търговски условия може да попада в обхвата на разпоредбите за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

От антимонополния орган подчертават, че проверките на големите търговски вериги продължават и при установяване на нови нарушения ще бъдат образувани допълнителни производства.

Моделът "Жан Виденов"?

Припомняме, че активизацията на КЗК идва дни след като премиерът Румен Радев, завръщайки се от визита в Германия, се обърна към представителите на веригите с думите: "Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко". Според информация на Actualno.com в закритата част на срещата с търговските вериги Радев е бил още по-краен, като е заявил, че ако те са съгласни с методите на "Прогресивна България" нормализиране на цените - могат да напуснат страната и да отворят път на български компании.

"Справедливата цена е пазарната", каза от своя страна изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред "Нова телевизия". Той посочи, че сред предложените от правителството мерки има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, и за потребителите".

Вълканов изрази мнение, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценките, и на цените. "Голяма част от предложенията на правителството са опасни за потребителите, не за търговците. Ако не отпаднат, ще бъдат атакувани на други места", обобщи Вълканов.