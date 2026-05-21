Невидимите жертви: Как войната в Украйна погубва дивия живот

21 май 2026, 13:05 часа 778 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Войната в Украйна оказва сериозно въздействие не само върху хората, но и върху животните. А тази тема сякаш остава пренебрегната. Военните действия, взривовете, замърсяването и разрушаването на местообитания променят екосистеми, застрашават редки видове и нарушават естествени миграционни процеси. В резултат на това много животни са принудени да се адаптират към нови и често враждебни условия на живот, докато други изчезват от засегнатите райони.

По време на руска атака с камикадзе дронове над украинския град Запорожие през февруари е ранена мъжка дългоуха сова. Птицата е открита със сериозни наранявания – ослепяване на едното око и тежко счупено крило. По-късно тя е откарана в Днепър, където получава лечение и е наречена Съни.

Състоянието ѝ е тежко, като ветеринари установяват и мозъчна травма. Поради сериозните увреждания совата няма да може да се върне в дивата природа. Лявото ѝ крило е ампутирано, за да бъде спасен животът ѝ. Въпреки това, Съни оцелява и започва дълъг процес на възстановяване. Тъй като вече не може да лети или да ловува, тя остава зависима от човешки грижи.

Към днешна дата совата живее в дома на биоложката Вероника Конкова в Днепър, която се грижи за множество ранени птици. Там Съни се адаптира към новия си живот – придвижва се чрез подскоци и остава в защитена среда. Грижите включват специална диета, редовно лечение и ежедневни лекарства против паразити, които се прилагат със спринцовка.

Въздействието на войната върху природата

Въпреки тежката си съдба, Съни оцелява благодарение на бързата намеса на хората и продължава възстановяването си под постоянни грижи.

Не всички животни обаче имат нейния късмет.

Според природозащитници и орнитолози войната, има тежко въздействие върху дивата природа в Украйна. Птици загиват в мрежи, поставени край фронтовите линии, както и в резултат на експлозии, пожари и замърсяване. В някои райони птиците се заплитат и в тънки оптични кабели от дронове, които остават по полетата.

Много видове губят местообитанията си заради пресъхване на влажни зони. Това води до намаляване на популациите на различни водолюбиви птици, включително гъски и патици. В същото време някои видове изчезват локално от определени резервати.

Орнитолози отбелязват, че различните видове реагират по различен начин на войната. Някои, като кълвачите, намаляват заради пожарите. Други, като лястовиците и бързолетите, продължават да се размножават дори в разрушени сгради.

Наблюдават се и адаптации – например сойки използват изхвърлени оптични кабели за гнезда. В същото време щъркелите се пренасочват към сметища за храна, тъй като естествените им местообитания изсъхват.

Украинските еколози отбелязват, че опазването на природата има по-нисък приоритет след реорганизацията на институциите, отговарящи за околната среда.

Въпреки това, има и признаци на възстановяване – някои видове се увеличават или се завръщат в определени райони. Природозащитници като Вероника Конкова продължават да лекуват ранени животни, въпреки трудните условия, с надежда, че природата ще се възстанови с времето.

Използван източник: The Guardian

Птици Животни природа война Украйна жертви война Украйна
Ева Петрова Редактор
