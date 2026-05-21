БФС поряза жестоко преводача на ЦСКА и домакина на Локомотив Пловдив

Домакинът на Локомотив Пловдив Здравко Драгоев и преводачът на ЦСКА Мартин Стоянов бяха наказани с по три мача от Дисциплинарната комисия към БФС след финала за Купата на България между двата отбора снощи. ЦСКА спечели трофея след изпълнение на дузпи. Драгоев и Стоянов получиха червени картони и бяха отстранени от резервните скамейки на своите отбори за бурни реакции на съдийски отсъждания.

Двамата са наказани за по 3 мача и глоба от по над 500 евро

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Здравко Николов Драгоев – домакин на ПФК Локомотив гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 511.29 евро.

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Мартин Валериев Стоянов – преводач на ПФК ЦСКА гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 511.29 евро.

