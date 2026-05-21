По-лесен път към мир: Мерц предложи "асоциирано" членство на Украйна в ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц предложи на Украйна да бъде предоставена роля в структурите на Европейския съюз като междинна стъпка към членство в ЕС. Той счита, че това би улеснило постигането на споразумение за прекратяване на войната, съобщава Reuters. В писмо до лидерите на ЕС, с което разполага изданието, Мерц иска да се предостави на Киев нов статут на „асоцииран член“, който ще позволи на украински представители да участват в срещи на върха и министерски срещи на ЕС, но без право на глас.

Взаимна помощ спрямо Украйна - гаранция за сигурност от ЕС

Освен това германският канцлер предлага държавите членки на ЕС да поемат „политически ангажимент“ да прилагат разпоредбите за взаимна помощ спрямо Украйна, „за да се създаде значителна гаранция за сигурност“.

Ясният път към ЕС може да бъде от решаващо значение за президента Володимир Зеленски, за да убеди украинците в осъществимостта на всяко мирно споразумение, особено ако Украйна не възвърне контрола над цялата си територия или не се присъедини към НАТО (това изглежда почти невъзможно - бел. ред.), казват анализатори.

В същото време европейски официални лица заявяват, че е нереалистично Украйна да постигне пълно членство в блока през следващите години, въпреки че годината 2027 беше включена в 20-точковия мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Русия.

Мерц: Предложението ми ще даде тласък на мирните преговори

Предложението на Мерц представлява опит да се намери компромис между бързото присъединяване и настоящия статут на Украйна като страна кандидатка в началото на процеса.

Снимка: Getty Images

„Моето предложение отразява специфичната ситуация в Украйна – страна, намираща се във война. То ще даде тласък на текущите мирни преговори като част от договорено мирно споразумение“, отбелязва Мерц, цитиран от Reuters. Той добавя, че това „е необходимо не само за сигурността на Украйна, но и за сигурността на целия континент“.

Предпазна клауза

Освен това в писмото си Мерц изброява ползите, които Украйна би могла да получи като асоцииран член – категория, която не съществува съгласно настоящите правила на ЕС. Тези ползи включват назначаването на украинец на поста асоцииран комисар в Европейската комисия без право на глас, както и представители в Европейския парламент без право на глас.

Канцлерът пише, че може да бъде въведена „клауза за изтичане на срока“ или „клауза за прекратяване“, ако Украйна се отклони от стандартите на правовата държава или от процеса на присъединяване.

Той казва, че предложението няма да засегне другите кандидатки за членство. Мерц предлага на блока да „разгледа иновативни решения“ за онези, които отдавна работят за присъединяване към ЕС, и подчерта, че възнамерява да обсъди идеите си с други европейски лидери.

„Целта ми е да постигнем споразумение възможно най-бързо и да създадем специална работна група, която да изработи подробностите“, заявява той.

Междувременно еврокомисарката по разширяването Марта Кос разкри кога Украйна ще може да открие всички клъстери от преговорите за присъединяване към ЕС. Според нея това може да стане още в края на юли тази година.

