Законът помага на Путин да атакува: Шведски пример и френска констатация

Сценарий, при който руският диктатор Владимир Путин атакува с дронове или ракети страна-член на НАТО, за да провери дали НАТО ще отговори съгласно чл. 5 от договора за съществуването му, е един от най-вероятните варианти, ако Путин в крайна сметка реши да ескалира още повече и да разшири войната си в Украйна извън нейните граници. Колко готова е Европа – постоянно излизат материали и оценки, които не звучат оптимистично. Но най-важното е дали Старият континент чака Неволята или се готви ефективно за нея.

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Печален шведски опит

Шведската армия поиска от държавата да отчужди нос Бергхолмен при входа на военноморската база Мускьо. Според оценката на армията, имотът е необходим за изграждане на ефективна отбрана срещу дронове и на всичкото отгоре сегашният му собственик създава риск за националната сигурност.

Frontline Monitor описва ситуацията: Мускьо се намира южно от Стокхолм и е свързан със сушата чрез 3 километра подводен тунел. Базата заема площ, приблизително равна на тази на Стария град на Стокхолм. Голяма част от нея е изградена чрез взривяване на скална маса, а във вътрешността ѝ се намират щабът на шведския военен флот и доковете за подводници. Непосредствено след изхода на тунела, вляво, започва Бергхолмен – нос с 1,8 хектара суша и още около 2 хектара водна площ, който гледа директно към фарватера.

Кой е собственик на Бергхолмен – през 2017 година земята е купена от Татяна Сазонова, която има и шведско, но и руско гражданство. Тя е жена на Станислав Алешченко. Според разкрития на известния шведски вестник Expressen, Алешченко е бил част от руски компании, свързани с инфраструктурата на „Росатом“ и с доставки за военната ядрена промишленост на Русия.

Проблемът: На носа срещу фарватера се строи къща с площ над 600 кв. метра, половината под земята, с гараж, кино, работилница и частен кей. Сазонова отхвърля подозренията, че е руски агент и твърди, че като купувала имота не е знаела за близостта на шведската военна база. Заради неплатени данъци имотът е сложен под запор, но Сазонова ги плаща и запорът е вдигнат, а тя твърдо уверява, че е шведска гражданка и мъжът ѝ няма нищо общо с имота, не идва и в него. Местната община твърди, че не може да спре строежа, тъй като разрешението отговаря на устройствения план, а действащото законодателство не позволява проверка според самоличността на собственика. През 2024 година се появява законово предложение – като купуваш недвижим имот в Швеция и си чужденец, да има разрешителен режим и съгласно него някои сделки могат да бъдат спирани, ако се прецени, че са опасност за националната сигурност. Обаче този закон, който трябваше да е в сила от 1 юли, 2026 година, е твърде закъснял – а и той още не е в сила.

Между покупката през 2017 година и искането от 25 август, 2026 година, има 9 години, през които шведската държава е знаела какво се строи при входа на една от най-защитените ѝ военноморски бази, но не е разполагала със законов механизъм да го спре. Защо – защото разрешение се дава по устройствен план и не се взема предвид кой и какъв е собственикът на имота.

За капак шведското правителство още не е казало нищо и по сходното искане за отчуждаване за терена на руска православна църква до летището във Вестерос, подаден през септември 2025 година. Шведските служби са убедени, че от църквата се извършва шпионска дейност в полза на Русия. В този случай е все по-вероятно имотът да бъде отчужден.

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А на този фон, финландският президент Александър Стуб обяви, че Финландия и Швеция засилват мониторинга и отбраната на територията на Финландия, включително що се отнася до засичането и свалянето на вражески дронове. "Можем да разчитаме един на друг и заедно сме по-силни". Съгласно споразумението, шведски военни кораби и изтребители "Грипен" ще подсилят военните възможности на Финландия.

Finland’s President Alexander Stubb:



The defense cooperation between Finland and Sweden takes a new step today.



Finland and Sweden are jointly strengthening the monitoring and safeguarding of Finland's territorial integrity. The cooperation improves the ability to detect and… pic.twitter.com/2fvKFMZWtJ — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026

И във Франция се тревожат

Франция все още не е готова да се изправи срещу евтини и произвеждани в голям мащаб дронове, предупреди началник-щабът на отбраната на страната генерал Фабиен Мандон, предаде Politico. "Имаме врагове, които са разработили голям брой евтини решения, които ще претоварят нашите модели за защита", каза Мандон на събитие, организирано от основното бизнес лоби на Франция Medef.

Арсеналите на НАТО отдавна се състоят от високотехнологични ракети на стойност няколко милиона долара всяка, а насреща вече има безпилотни летателни апарати на стойност само десетки хиляди долара всеки. Сега основната цел е значително да се намали цената, която се плаща при неутрализиране на такава заплаха. Френски традиционни оръжейни компании като MBDA, както и стартиращи компании, включително Alta Ares и Harmattan AI, работят върху по-евтини, масово произвеждани оръжия, за да противодействат на подобни заплахи.

Предупреждението не е просто бланкетно становище – то идва и на фона на думи на познатия в България и гласен за по-висок пост в Думата руски депутат Пьотр Толстой (вероятно ще стане председател на комисията по международни въпроси в Думата). Толстой обясни, че Русия бомбардира наред украинските градове, за да накара тези, които не подкрепят твърдо сегашното управление на Украйна, да бягат, да създадат обществен натиск и да посрещнат руската армия с отворени ръце – ОЩЕ: Руски депутат: Ще купим цяла България, вече купихме половината крайбрежие

Russian State Duma Vice Speaker Tolstoy openly called for bombing Ukrainian cities to demoralize civilians until they "come out with raised hands." He was once Vice President of PACE. pic.twitter.com/jAWOiKrRmG — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2026