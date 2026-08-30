Украйна удари една от най-големите руски рафинерии, множество пожари и взривове край руско военно летище (ВИДЕО)

Очевидци публикуваха кадри от украинска атака с дронове в Ленинградска област на Русия през нощта на 29 срещу 30 август, а губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че над областта са били свалени 30 дрона. Само че местните жители посочват, че нефтопреработвателният завод „Киришинефтеоргсинтез“ вероятно е в пламъци след украинското нападение. Те публикуваха кадри от масивен пожар, за който се твърди, че е именно в рафинерията в Кириши.

След това и губернаторът съобщи, че ударите с дронове са предизвикали пожар в индустриалната зона на град Кириши.

„Киришинефтеоргсинтез“ е една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Рафинерията е била атакувана многократно и след ударите на 5 май тази година е спряла доставките на нефтопродукти, съобщават източници на руския опозиционен канал ASTRA.

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Според анализ на ASTRA жилищен блок в Ленинградска област също е бил повреден по време на нощната атака от украинска страна. Официално не се съобщава за жертви. Проукраинският канал за наблюдение Supernova+ публикува видеозапис от очевидец на експлозия в горните етажи на жилищната сграда. На видеото се чуват звуци от системите за противовъздушна отбрана. Анализатор от ASTRA е установил, че повредената сграда се намира на улица „Романтиков“ № 21 в Кириши.

Пожари при военното летище в Ейск и удар край два ключови завода в Брянск

Жителите на Ейск в Краснодарския край на Русия също съобщават за атака - срещу военното летище. Имало е и вторична експлозия на боеприпаси, продължаваща повече от час.

Системата FIRMS на NASA, която засича топлинни петна по земната повърхност, показа пожар на летището в Ейск. Впоследствие тя регистрира нови пожари след атаката срещу обекта, като актуализираше картата си поне три пъти. Местните жители също съобщават, че ударите са засегнали не само самото летище, но и военния комплекс. Междувременно властите са открили временен приют в местния обществен център.

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Според анализ на ASTRA експлозия по време на атака с дрон в Брянск е станала в близост до жилищни сгради в район Бежицки. Експлозията, заснета на видео по време на нощно нападение, е станала в северната част на града - светкавица и летящи пламтящи отломки са били забелязани в близост до жилищна сграда на улица „Почтовая“ № 154. В записа се чува звукът от дрон, летящ над главите на хората. След експлозията са се задействали алармите на паркираните автомобили в дворовете на жилищните блокове. Местните власти още не са коментирали.

Брянският електромеханичен завод (БЕМЗ) (част от „Радиоелектронни технологии“, дъщерно дружество на държавната корпорация „Ростех“) и Брянският автомобилен завод (БАЗ) (част от аерокосмическия отбранителен концерн „Алмаз-Антей“) се намират на 4–5 километра от мястото на експлозията.

БЕМЗ произвежда електроника за военните. Основният и най-известен продукт на завода е системата за радарно и комуникационно заглушаване „Красуха“. Заводът сглобява също станции за радиомониторинг и електронно разузнаване, наземни системи за електронна война, системи за приемане и обработка на спътникови данни, както и отделни компоненти и части за бордови радарни системи и локатори за самолети.

БАЗ произвежда високопроизводителни колесни шасита за специални цели и верижни трактори с капацитет на полезния товар от приблизително 14–40 тона, които служат като платформи както за системи за противовъздушна отбрана (като например С-400 „Триумф“), така и за граждански превозни средства за специални цели (превозни средства за Министерството на извънредните ситуации, мобилни кранове, превозни средства за нефтената и газовата промишленост, спасителни превозни средства и летищни превозни средства). Тази техника се използва също така за шаситата от серията „Вощина-1“, военни радарни станции, командни пунктове, както и за различни пускови установки и транспортни средства.

Удари по Киев и Запорожие от страна на Русия

Руските сили също атакуваха Украйна. Жилищна сграда в Киев се е възпламенила след нападение с дрон, съобщиха властите. Според кмета Виталий Кличко на 29 август руски дрон се е разбил между жилищни сгради в киевския район Оболонски, като е обхванал няколко етажа от 12-етажната сграда.

„В резултат на катастрофа на дрона избухна пожар в зелена зона в район Днипровски. В район Голосеевски беше регистриран удар по двуетажна нежилищна сграда, добави кметът. Най-малко трима души са ранени, а пожарът в 12-етажната сграда е овладян, съобщи по-късно Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

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Един човек е загинал, а други петима са ранени при руски атаки срещу Запорожие. Иван Федоров, ръководител на областната администрация на Запорожка област, съобщи, че през последните 24 часа руските въоръжени сили са нанесли 942 удара по 47 населени места в региона, включително 22 въздушни удара, 674 удара с безпилотни летателни апарати от различни модели (предимно FPV), пет атаки с многоцелеви ракетни системи (MLRS) и 241 артилерийски удара.

Областната администрация е получила 36 сигнала за нанесени щети по жилища, превозни средства и инфраструктура.