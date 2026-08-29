Какво бихте искали да ви изсвиря? Допамин за събота

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
И така, дами и господа, какво бихте искали да изсвиря за вас?
#cat #catlovers #funnycat #catvideos #funnycatvideos #animalvideos pic.twitter.com/tCfwIDKQmQ— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) August 27, 2026
Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.