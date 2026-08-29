Кабинетът "Радев":

Какво бихте искали да ви изсвиря? Допамин за събота

29 август 2026, 22:30 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Какво бихте искали да ви изсвиря? Допамин за събота

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

И така, дами и господа, какво бихте искали да изсвиря за вас?

Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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