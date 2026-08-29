Тотнъм рухна и в Лондон! "Шпорите" потънаха още във Висшата лига след £300 млн. селекция

Тотнъм продължава да търси първите си точки и първия си гол във Висшата лига, след като допусна втора поредна загуба за сезона – 0:2 у дома от Нюкасъл. "Шпорите" имаха своите шансове през първото полувреме, но след почивката рухнаха и бяха наказани от Антъни Еланга и Йоан Уиса. Така тимът на Роберто Де Дзерби остава без отбелязано попадение след два кръга, въпреки огромните инвестиции в състава през лятото.

Нюкасъл победи Тотнъм във Висшата лига

Тотнъм започна по-активно и можеше да поведе още преди почивката. Матис Тел и Жан-Пол ван Хеке имаха добри възможности, а Педро Поро също бе близо до гола. Вратарят на Нюкасъл Лукаш Хорничек обаче се намеси решително и запази нулевото равенство.

След паузата картината се промени. Нюкасъл започна да контролира по-добре пространствата и в 62-рата минута стигна до първия гол. Нико Гонсалес, който дебютира за "свраките", изпрати великолепно дълго подаване към Амар Дедич, а защитникът с глава намери Еланга. Шведът овладя, завъртя се и с левия крак прати топката покрай вратаря на Тотнъм за 0:1.

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Само десет минути по-късно Нюкасъл нанесе втория удар. След корнер Ник Волтемаде спечели въздушното единоборство и насочи топката към Йоан Виса, който реализира по изключително атрактивен начин – с акробатично изпълнение над главата си, оставило Антонин Кински без шанс.

За Тотнъм поражението е особено болезнено на фона на трансферната активност през лятото. Лондонският клуб инвестира над 300 млн. паунда в нови футболисти, но след два кръга има нула точки и нула гола. Новото попълнение Омар Мармуш направи своя дебют, а Мохамед Кудус се появи след дълго отсъствие, но и това не помогна на домакините.

Нюкасъл пък записа първата си победа в шампионата при новия мениджър Матиас Яйсле. След драматичното 2:2 с Ливърпул в първия кръг "свраките" вече имат четири точки.

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