Военните операции на ВСУ от 2022 до 2026 г., които ще влязат в учебниците по история

На 29 август Украйна отбелязва Деня на своите защитници. Датата е избрана в памет на битката при Иловайск в Донецка област от август 2014 г., когато в рамките на три седмици загиват 352-ма украински войници в боеве с проруските сепаратисти. На този фон, докато страната продължава да се отбранява в пълномащабната война, която Русия започна през февруари 2022 г., онлайн изданието "Фокус" систематизира ключовите украински военни операции, които ще влязат в световните учебници по тактика.

От 2022 до 2026 г. украинските войски са провели приблизително 20 особено мащабни операции на фронта и в тила на Руската федерация. Отделно бяха проведени и секретни операции на вражеска територия, при които имаше експлозии на самолети на военни летища и на влакове в тунели.

Битката за Киев

Тя се състоя през първите седмици от пълномащабното руско нахлуване: от 24 февруари до 1-2 април 2022 г. Руските части започнаха настъпление срещу украинската столица от две посоки: от Беларус през Чернобилската зона и от Брянска област през Черниговска и Сумска области. Подразделенията на украинските въоръжени сили, защитаващи столицата, включваха 72-ра отделна механизирана бригада, 4-та бригада на Националната гвардия "Рубеж", 80-та и 95-та десантно-щурмови бригади, 101-ва отделна охранителна бригада на Генералния щаб, Центърът за специални операции "А" на Службите за сигурност (СБУ), подразделения на Главното разузнавателно управление и 112-та и 114-та войскови бригади. Защитата на Киев ставаше под командването на Олександър Сирски, който по това време бе командир на Сухопътните войски.

В първите часове на инвазията руските сили се опитаха да дебаркират войски на летище "Антонов" в Гостомел. Срещу тях се изправи 4-та бригада за бързо реагиране на Националната гвардия на Украйна – приблизително 200 войници, въоръжени със стрелково оръжие, ПЗРК "Игла" и зенитна установка ЗУ-23-2. Тези войници спряха десанта, който се състоеше от 34 хеликоптера и 200-300 руски парашутисти. Недалеч оттам, в съседни отбранителни сектори, украинските войски спряха и танковите колони на руснаците, пъплещи към Киев. Един от решаващите етапи на отбраната беше взривяването на язовира в Демидов на река Ирпен. Последваха боевете за Мощун, Буча, Ирпен и Макаров.

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В края на март руските сили се оттеглиха от Киев, както и от Черниговска и Сумска област, като го представиха като "жест на добра воля". Благодарение на успешната отбрана на Киев, Кремъл не успя да осъществи плана си за краткосрочна, няколкодневна специална операция за сваляне на украинското правителство.

Операция "Паяжина"

Тя се проведе на 1 юни 2025 г. под командването на тогавашния ръководител на Службите за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк. В резултат на нея бяха повредени или унищожени около 40 руски бомбардировача на четири летища в Русия: Оленя (в Мурманска област), Белая (в Иркутска област), Дягилево (в Рязанска област) и Иваново (в Ивановска област). Повредени бяха самолети Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолети за радиолокационно откриване А-50.

Подготовката на операцията е продължила една година, шест месеца и девет дни. СБУ тайно са вкарали FPV дронове, натоварени с високоексплозивни кумулативни заряди, на руска територия. Те са били скрити в специални мобилни дървени конструкции, натоварени на камиони и транспортирани по предварително определен маршрут. Загубите за Русия от тази операция се оценяват на приблизително 7 милиарда долара, включително загубата на самолети, които вече не се произвеждат.

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Курската операция

Курската операция започна през август 2024 г. Няколко подразделения от Силите за отбрана поеха контрола над около 1300 кв. км в руската Курска област и превзеха областния център Суджа, разположен на 10 километра от границата.

По време на настъплението отделни украински части напредваха към Рилск, Лгов, Курчатов и Курск. Освен това украински самолети удариха мостове през река Сейм, за да блокират движението на руските войски. Руското командване изпрати на помощ в Курска област приблизително 20 000 севернокорейски войници, които се опитаха да щурмуват украински позиции. На 15 март 2025 г. Генералният щаб на украинските въоръжени сили обяви изтеглянето си от Суджа, но украинските части останаха на руска територия още няколко седмици, като постепенно се изтеглиха в Сумска област. Курската операция отбеляза първия път, когато Украйна разшири войната на руска територия. Обсъждаше се, че окупираната от украинците част от Курска област можеше да бъде използвана в мирните преговори с Русия, като тя да бъде заменена, например, за Запорожката атомна електроцентрала. Генералният щаб на украинските въоръжени сили също така съобщи, че са били пленени около 900-1000 руски войници, които след това са били разменени за украински военни.

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Харковският "блицкриг"

Харковската операция продължи от 6 септември до 2 октомври 2022 г. В бойните действия участваха 92-ра отделна механизирана бригада, 80-та десантно-щурмова бригада, 25-та отделна десантно-щурмова бригада, 3-та танкова бригада, 113-та войскова бригада и подразделението за специални части КРАКЕН на ГУР. Офанзивата се командваше от Олександър Сирски.

Украинските части подведоха руското командване, като проведоха контраатаки в южния сектор на фронта, но нанесоха основния си удар в харковското направление. В рамките на няколко дни те успяха да отблъснат руските сили от Изюм, Балаклия и Купянск. По време на отстъплението руснаците изоставиха голямо количество военна техника и боеприпаси, които украинските сили използваха в последвалите битки. Врагът беше отблъснат отвъд реките Оскол и Северски Донец. Украинските сили освободиха 12 000 кв. км и около 500 населени места.

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Освобождаването на Херсон

Тази операция продължи от август до 11 ноември 2022 г. В бойните действия участваха подразделения на украинските въоръжени сили – морска пехота, механизирани бригади и аеромобилни бригади. Украйна използва реактивни системи за залпов огън HIMARS и далекобойна артилерия от западните партньори, за да нанесе удари по основните логистични маршрути на руските въоръжени сили. Удари бяха нанесени по Антоновския мост и пътя към Каховската ВЕЦ, както и по понтоните и баржите, използвани от руснаците за доставка на военна техника и личен състав. В крайна сметка мостът беше повреден, а руската групировка на десния бряг на Днепър беше напълно откъсната от снабдяване. През ноември руснаците отново обявиха "жест на добра воля" и се оттеглиха от част от Херсонска област, оставяйки след себе си голямо количество военна техника. Бяха освободени 3000 кв. км украинска територия, включително град Херсон, който руснаците бяха превзели през февруари 2022 г.

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Освобождението на Змийския остров

Освобождението на Змийския остров бе поредица от специални операции през 2022 г., които доведоха до изгонването на части на руските въоръжени сили от украинския плацдарм в Черно море. Островът беше окупиран в продължение на 126 дни и се върна под украински контрол на 30 юни 2022 г.

Битката за острова се проведе на няколко етапа, като имаше няколко опита за десант на украински части. Първият щурм беше на 7 май, но се наложи украинците да се оттеглят. След това започнаха систематични артилерийски и въздушни удари срещу руската военна техника и кораби, малко по-рано, на 13 април 2022 г., беше потопен и ракетният крайцер "Москва", флагманът на руския Черноморски флот. Тогавашният началник на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов поясни, че операцията е минала през няколко етапа: първо артилерийски обстрел, след това въздушни удари и накрая, допълнително разузнаване и разминиране.

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Благодарение на всичко това, руснаците загубиха контрол над западната част на Черно море и не успяха да дебаркират войски в Одеса. Освен това Украйна успя да отвори зърнен коридор, през който, след сключването на зърненото споразумение, започна да изнася украинско зърно.

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