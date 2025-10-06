Над половин милион имоти в България са собственост на руснаци, ДАНС мълчи

По данни, споделени от Даниела Цонева във Facebook, още през 2012 г. около 337 000 руски граждани и юридически лица са притежавали недвижими имоти в България. Информацията тогава е била официално оповестена от заместник-министъра на правосъдието Деница Вълкова по време на международен семинар в курорта "Слънчев бряг", организиран от Нотариалната камара на България и Федералната нотариална палата на Русия, съобщиха от Българската нотариална камара.

Само шест години по-късно – към 2018 г., броят на имотите с руски собственици вече достига 531 320. След тази година конкретни официални данни не се откриват, но според изчисления и тенденции се предполага, че към днешна дата броят може да надхвърля 600 000.

„Това е чудовищно!“, коментира Цонева, отбелязвайки, че голяма част от тези руски собственици са държавни служители, подвластни на Кремъл и лично на Путин, което поставя въпроси за националната сигурност. Според нея ДАНС не проявява видима реакция към този мащабен феномен. Още: Русия може да загуби голяма част от недвижимите си имоти във Виена

Какви имоти купуват руснаците

Данните от Имотния регистър и анализи на медии показват, че над 90% от имотите, притежавани от руснаци, са ваканционни апартаменти. Най-предпочитани са:

Студиа и двустайни жилища – основен избор за руски купувачи, най-често по Черноморието;

Тристайни и мезонети – по-рядко, но предпочитани от семейства;

Къщи и парцели – ограничен дял, предимно в селски райони и вилни зони.

Други чуждестранни собственици

На второ място след руснаците са британците, които притежават между 40 000 и 50 000 имота – 10 до 12 пъти по-малко от руските собственици.

Те предпочитат селските райони около Велико Търново, Ямбол, Сливен и Елхово, където купуват основно стари къщи в обезлюдени села. Повечето са пенсионери или хора, търсещи евтин втори дом в по-топъл климат. След Brexit и COVID пандемията, обаче, голяма част от тях започват да разпродават имотите си. Още: Окончателно: Руската църква в София е руска собственост

Общият жилищен фонд в България

Към 31 декември 2024 г. в България има 4 324 193 жилища, включващи:

Данните от Преброяване 2021, Новопостроените и въведени в експлоатация до края на 2024 г., Минус съборените и премахнати имоти. Според последното преброяване над 38% от жилищата у нас са необитаеми.

Най-много имоти има в София – над 768 000, а тристайните апартаменти са най-масовият тип – около 1,5 млн., следвани от двустайните – около 1,3 млн.