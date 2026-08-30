Кабинетът "Радев":

30 август: Избухва въстанието на Петър Делян

30 август 2026, 7:45 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка:
30 август: Избухва въстанието на Петър Делян

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 август 1040 година: Избухва въстанието на Петър Делян

На този ден през 1040 година в Белград избухва въстанието на Петър Делян, чиято цел е въстановяването на българската държава. Българите в Западна България (Поморавието и Македония) се вдигат на бунт срещу управлението на Източната Римска империя (Византия).

Водач на бунта е Петър Делян. Обявайки се за потомък на Самуил, той е обявен за цар, приемайки името на най-дълго управлявалия български цар Петър I.

Прочетете също: 8 август: Започва превратът за сваляне на княз Александър I Батенберг от власт 

Предвожданите от него бунтовници се придвижват на юг към последните столици на Първото българско царство - Охрид и Скопие. Те срещат масова подкрепа от страна на народа. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При Солун те нанасят поражение на император Михаил IV и само за няколко месеца успяват да установят контрол над Поморавието, Македония, Епир и Тесалия. Междувременно избухва още един бунт на българите в Драч (Албания). Войник на име Тихомир ги повежда към бунт. Те се насочват на запад към старите столици.

Петър Делян предлага на Тихомир да се обединят и да действат заедно. Но между двамата възниква спор за това кой да оглави бунта. Петър Делян надделява в спора, а Тихомир е убит.

Византийският император Михаил IV организира нов поход срещу бунтовниците през следващото лято. В Островската битка той им нанася тежък погром, след което въстанието е потушено.

Прочетете също: 23 юли: Русия предлага съюзничество на България по време на Първата световна война

Варяжките (викингски) наемници на императора играят важна роля в потушаването на бунта. Харалд Хардрада, който е норвежец на византийска служба, остава в историята като „опустошител и разорител на България“.

Алусиан, братовчедът на Петър Делян, също изиграва значителна роля в потушаването на бунта. След като научава за потушаването на бунта, той се присъединява към въстаниците. Предвождайки 40-хилядна армия, се опитва да превземе Солун. Но плановете му не са увенчани с успех и той губи 15 хиляди войници. Загубата влошава отношенията с братовчед му. 

Алусиан решава да ослепи Петър Делян, след което остава единствен водач на бунта. Но той отново не бележи успех, след което решава да предаде въстаниците на Византия. С това опитът за възстановяване на българското царство бележи неуспех.

Прочетете също: 21 юли: Подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор. Роден е Васил Априлов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
На този ден въстание Петър Делян
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес