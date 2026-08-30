30 август: Избухва въстанието на Петър Делян

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 август 1040 година: Избухва въстанието на Петър Делян

На този ден през 1040 година в Белград избухва въстанието на Петър Делян, чиято цел е въстановяването на българската държава. Българите в Западна България (Поморавието и Македония) се вдигат на бунт срещу управлението на Източната Римска империя (Византия).

Водач на бунта е Петър Делян. Обявайки се за потомък на Самуил, той е обявен за цар, приемайки името на най-дълго управлявалия български цар Петър I.

Прочетете също: 8 август: Започва превратът за сваляне на княз Александър I Батенберг от власт

Предвожданите от него бунтовници се придвижват на юг към последните столици на Първото българско царство - Охрид и Скопие. Те срещат масова подкрепа от страна на народа.

При Солун те нанасят поражение на император Михаил IV и само за няколко месеца успяват да установят контрол над Поморавието, Македония, Епир и Тесалия. Междувременно избухва още един бунт на българите в Драч (Албания). Войник на име Тихомир ги повежда към бунт. Те се насочват на запад към старите столици.

Петър Делян предлага на Тихомир да се обединят и да действат заедно. Но между двамата възниква спор за това кой да оглави бунта. Петър Делян надделява в спора, а Тихомир е убит.

Византийският император Михаил IV организира нов поход срещу бунтовниците през следващото лято. В Островската битка той им нанася тежък погром, след което въстанието е потушено.

Прочетете също: 23 юли: Русия предлага съюзничество на България по време на Първата световна война

Варяжките (викингски) наемници на императора играят важна роля в потушаването на бунта. Харалд Хардрада, който е норвежец на византийска служба, остава в историята като „опустошител и разорител на България“.

Алусиан, братовчедът на Петър Делян, също изиграва значителна роля в потушаването на бунта. След като научава за потушаването на бунта, той се присъединява към въстаниците. Предвождайки 40-хилядна армия, се опитва да превземе Солун. Но плановете му не са увенчани с успех и той губи 15 хиляди войници. Загубата влошава отношенията с братовчед му.

Алусиан решава да ослепи Петър Делян, след което остава единствен водач на бунта. Но той отново не бележи успех, след което решава да предаде въстаниците на Византия. С това опитът за възстановяване на българското царство бележи неуспех.

Прочетете също: 21 юли: Подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор. Роден е Васил Априлов