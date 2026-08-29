Расте броят на жертвите при руската атака срещу Киевска област

Броят на хората, убити при руската въздушна атака в Киевска област снощи, вече е 37, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко. Предишните данни на Ткаченко бяха за 27 жертви при нападението в Бучански район, северозападно от украинската столица Киев. Утре е ден на траур в Киевска област.

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По-рано украинският президент Володимир Зеленски каза, че в този регион е бил поразен склад, като е "последвала детонация", предизвикала значителни щети по жилищни сгради и старчески дом. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, от своя страна, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са поразили в Киевска област логистичен център, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети. Твърденията на страните в конфликта не са проверени по независим път.

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