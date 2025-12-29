Залужни се готви да напусне поста си на посланик

Бившият главнокомандващ на Украйна и настоящ посланик във Великобритания Валерий Залужни е поискал да подаде оставка от дипломатическия си пост като за това е уведомил президента Володимир зеленски преди няколко седмици, докато е бил в Киев. Това пише zn.ua, позовавайки се на източници от президентската администрация. Според информацията, Зеленски и посланикът са обсъждали различни позиции за Залужни - от министър-председател до ръководител на президентската администрация, но за момента той не е проявил интерес.

Според други източници Залужни е обмислял за кратко поста посланик в САЩ, както и възможността отново да се върне като главнокомандващ на украинските въоръжени сили, но все още не са взети решения.

Изданието се е свързало с пресслужбата на украинския посланик във Великобритания, но все още не е получило отговор оттам.

Още: Нови данни как Путин върти Тръмп на малкия си пръст чрез Уиткоф. Ген. Залужни вижда замразяване на фронта и нова война (ОБЗОР - ВИДЕО)