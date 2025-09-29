Диригент на Октоберфест: Арнолд Шварценегер със свръхталант (ВИДЕО)

Арнолд Шварценегер пое диригентската палка по време на Октоберфест в Мюнхен, съобщи АП. В петък вечерта (26.09) бившият губернатор на Калифорния и холивудска звезда спонтанно дирижира оркестър и пеещата публика в една от бирените шатри на фестивала, видимо наслаждавайки се на преживяването. След това актьорът от "Терминатор", "Зов за завръщане" и "Истински лъжи" си направи селфита с музикантите, предаде германската агенция ДПА.

Шварценегер беше облечен в традиционно баварско кожено яке, риза и дънки. Той бе придружен от партньорката си Хедър Милиган и сина си Кристофър. През 2023 г. той отново дирижира оркестъра по време на събитието.

Още: Плодът, който Арнолд Шварценегер яде всеки ден, а мнозина го избягват

Октоберфест 2025 започна на 20 септември и ще продължи до 5 октомври. Фестивалът традиционно привлича около шест милиона посетители.

Арни обича Октоберфест

Австриецът не за първи път посещава най-големия фолклорен фестивал в света, известен с огромните количества бира, които се изпиват от посетителите. Често гостува както в родината си, така и в съседна Бавария. Всяка негова поява предизвиква еуфория, а той не отказва да се снима с феновете си, както и да се включи във всякакви любопитни инициативи, каквато е и тази да дирижира оркестър и импровизиран хор.

През 2024 г. той попадна в новините, след като беше временно задържан на летището в Мюнхен от митническите власти заради луксозен часовник, предназначен за благотворителен търг, припомня БТА.

Още: Арнолд Шварценегер изненада пътници в градския транспорт (ВИДЕО)