Кръшкали от НС: Пеевски с най-много неизвинени отсъствия, Радев с четирима нередовни депутати

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски има най-много неоправдани отсъствия за последния месец в парламента. Заедно с него две неоправдани отсъствия има и депутатът от групата му и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Това показва справка в сайта на 52-ото Народно събрание за последния месец. Справките са новост в сайта на парламента, въведена през май тази година. Мярката дойде с новия правилник на Народното събрание, която в предишни легислатури не съществуваше.

Според правилата всеки месец на интернет страницата на Народното събрание се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания.

Информацията се публикува не по-късно от 7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.

Четирима депутати на Радев - нередовни

За последния месец четирима депутати от "Прогресивна България" на Румен Радев също са били с неоправдани отсъствия от пленарна зала.

Става въпрос за Маломир Власов (депутат от Разград), Рашко Динков (избран от Благоевград), Витко Вълчев (депутат от Бургас) и Георги Григоров (депутат от Благоевград).

Другите с неоправдани отсъствия

Богдан Богданов и Димитър Найденов от "Продължаваме промяната" също имат неоправдани отсъствия от пленарна зала през месец юли. От "Демократична България" и проруската партия "Възраждане" имат по един отсъстващ депутат за месеца, който не е намерил оправдание за отсъствията си. Това са Чило Попов от "Демократична България" и Искра Михайлова от партията на Костадинов. ОЩЕ: От бюджета до новите шефове на служби: Каква беше първата работа на 52-ото НС