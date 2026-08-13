Национал на България си търси нов отбор – вариантите са Легия Варшава или Серия Б

Оставането на българския защитник Петко Христов в италианския Специя блокира трансферите на клуба на този етап, тъй като след изпадането в Серия С, приоритет номер 1 за ръководството е да намали заплатите. Това съобщи изданието „Il Secolo XIX“ . Според информациите шефовете искат да облекчат цялостния бюджет, който вече е планиран за третото ниво на италианския футбол.

Петко Христов със сигурност няма да остане в Специя

Христов беше сред групата играчи, която не взе участие в приятелската среща с Фецанезе, а новите му агенти – германската компания Sports360, усърдно му търсят отбор извън Апенините. Изданието твърди, че преговорите с полския гранд Легия Варшава остават отворени, като клубът вече е изразил в началото на трансферния период интерес, но явно има застой. Новото в ситуацията около 27-годишния български капитан на Специя е, че има вариант да остане в Италия.

Българският национал е имал разговори с клуба от Серия В Юве Стабия, като „жълтите“ са проявили интерес, който обаче се развива доста бавно. В същото време стана ясно, че Специя ще трябва да поеме и августовската заплата на Христов, тъй като той още е част от тима. А с последното удължаване на договора му той е обвързан с тях до юни 2028-а година, като българинът печели приблизително 700 хиляди евро до тази дата.

Българската следа в последната проверка на Специя все пак беше на лице, тъй като новото попълнение – крилото Мерт Дурмуш, който е преотстъпен от Пиза, вкара второто попадение за крайното 2:0.

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