6058€ в покрайнините на Бургас: Първа проверка колко ще струва престоя в града домакин на "Евровизия" 2027 (СНИМКИ)

71-вото издание на песенния конкурс "Евровизия" 2027 г. в България ще бъде домакинствано от Бургас, стана ясно в четвъртък на брифинг на генералния директор на БНТ Милена Милотинова и кмета на морския град Димитър Николов. Бяха обявени и датите на двата полуфинала - 11 май (вторник) и 13 май (четвъртък), а големият финал ще бъде в "Арена Бургас" на 15 май (събота).

По думите на градоначалника са ангажирани повече от 155 700 легла във всички хотели и места за настаняване в Бургас и региона. Очакванията са освен в града домакин, туристи и гости на конкурса, както и феновете и екипите на "Евровизия" да се настаняват и в околните близки курортни градове като Поморие, Крайморие и т.н.

Оказва се, че вече са налице и първите "оферти" за настаняване в Бургас, показва справка на Actualno.com в най-популярната платформа за резервации и екскурзии. За периода 11-16 май (5 нощувки) за двама души вече има налични предложения, стартиращи от 2250 евро и достигащи до 6058 евро за място за настаняване почти в края на града.

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Разбира се, към днешна дата (13 август 2026 г.) подобен тип места за настаняване с такива цени попадат по-скоро в графата спекулативни опити за печалба в деня на обявяването на Бургас като домакин на "Евровизия" 2027 г. Налице са поне два фактора по отношение престоя в морския ни регион:

Област Бургас и всички околни курорти са все още в активния летен сезон за 2026 г. Местата за настаняване (хотели, апартаменти, студиа и т.н.) обявяват своите наличности и цени за следващия летен сезон поне в края на календарната година - в началото на новата година са и първите оферти за ранни настанявания.

В този смисъл споменатите от кмета Димитър Николов близо 155 хиляди леглови места все още не са обявили своите наличности, сезонни цени и възможности за настаняване за 2027 г.

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