Пак украинско добро утро: Руска рафинерия гори, Севастопол е без ток (ВИДЕО)

Поредна руска рафинерия е в пламъци, след като украински далекобойни дронове ѝ дойдоха отново на гости. Става въпрос за "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостан - ОЩЕ: Топ нефтохимически комплекс в Русия излезе в летен отпуск, подписан от украински дронове (ВИДЕО)

"Първите експлозии са чути в 9:10 ч. местно време. Атаката продължава, чуват се системи за противовъздушна отбрана и сирени", казаха очевидци пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който направи и геолокализация на кадри, показващи пожара. Губернаторът на Башкортостан Радий Хабиров съобщи в официалния си канал в Телеграм, че отломки от дронове са се разбили "в индустриалната зона на Салават", след което "е избухнал пожар".

"Газпром Нефтехим Салават" е един от най-големите комплекси за рафиниране на петрол и производство на нефтохимически продукти в Русия. През 2024 г. компанията е преработила приблизително 7,2 милиона тона петрол, което представлява приблизително 2,7% от общия обем на рафиниране на петрол в Русия. След предишната украинска атака с дронове на 14 юли, 2026 година, предприятието беше спряло работа. Предишни атаки срещу рафинерията имаше на 18 и 24 септември, 2025 година, когато беше ударена инсталацията за дестилация на суров петрол ELOU-AVT-6.

През ноември 2025 г. руски медии казаха, че "Газпром" ще продаде "Газпром Нефтехим Салават", за да покрие загуби. Тогава беше съобщено, че въпреки 13% увеличение на приходите до 302,8 милиарда рубли през 2024 г., нетната печалба на компанията е намаляла почти 7 пъти на годишна база до 4,4 милиарда рубли.

Вчера стана ясно, че поредна руска рафинерия е спряла работа - тази в Орск. Там вече са поразени всички преработващи инсталации след серия от украински въздушни атаки във времето -Още: Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)

Отделно, има и данни за уцелен склад на Wildberries пак в Башкортостан, но изглежда е ударена индустриална зона, в която има няколко различни обекта:

Освен това, в канала си в MAX, руския еквивалент на Facebook Messenger, назначеният от руската окупационна власт губернатор на Севастопол Михаил Развожаев се оплака, че в цял Севастопол няма ток след поредната масирана украинска въздушна атака срещу града и Кримския полуостров. Украински мониторингови канали съобщиха около полунощ, че към Русия са изстреляни около 440 украински далекобойни дрона. Руското военно министерство съобщи за 362 свалени далекобойни дрона.

Руското военно министрество твърди, че руска въздушна атака е поразила петролна база в Киевска област. "Високоточни боеприпаси и удари с дронове в Одеса, Черноморск и Очаков унищожиха складове за гориво, танкер, товарен кораб, превозващ военна техника, и патрулен кораб на Въоръжените сили на Украйна", пише още в съобщението, за което няма никакви геолокализирани видеокадри за потвърждение.