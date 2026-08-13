САЩ пак: Русия мисли да нападне НАТО. Сравнение на превзетото от руснаците и украинците (ОБЗОР - ВИДЕО)

За втори път в рамките на около седмица САЩ предупреждават, че Русия се готви да атакува Европа. Този път ЦРУ предупреди, че Путинова Русия може да извърши хибридна атака, която да засегне Полша и прибалтийските държави. Каква точно ще е операцията няма как да се каже, но сред възможните сценарии са саботаж на критична инфраструктура или друг вид провокация, за която да бъде обвинена Украйна, съобщава Bloomberg.

ОЩЕ: Обрат в оценката на американското разузнаване: Путин може да тества НАТО с ограничена атака съвсем скоро

Американската информационна агенция публикува материала на база свои разузнавателни източни и един от тях не изключва и сценарий, в който Кремъл нарочно подава сигнали, че ще организира операция без да го прави, само за да създава напрежение. Засега няма сигнали, че Русия се готви за голяма конвенционална военна операция срещу Европа. През юни литовският президент Гитанас Науседа предупреди, че Москва може да подготвя провокации в Полша или балтийските държави, насочени към критична инфраструктура.

Предвид тези предупреждения, полският оператор на електропреносната мрежа, заедно с армията, вече засилва мерките за сигурност около електропроводите на границата с Украйна. Източник на "Ройтерс" в министерство на отбраната на една от балтийските държава описа ефекта от предупрежденията на разузнаването на НАТО като "потресаващ", но отбеляза, че атака може да се случи както сега, така и никога.

Междувременно, вече има засилващи се сигнали, че Владимир Путин ще направи всичко възможно да победи по военен път в Украйна и един от инструментите ще е по-голяма мобилизация. Появиха се данни, че в Омск руските военни комисариати са станали по-активни и прибират мъже от улицата с цел осигуряване на войници:

Has mobilization already begun in Russia?



In yet another Russian region, an undeclared mobilization has effectively begun.



In Omsk, men have started being detained right on the streets. pic.twitter.com/loXs14MOK2 — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Украинското разузнаване предупреди, че Русия има в резерв около 6200 далекобойни дронове клас "Шахед" ("Геран") от различни модели и ще се стреми да организира атаки с по от между 600 до 1000 изстреляни наведнъж дронове. Месечно Русия произвежда по 3000 дрона "Геран" с реактивни двигатели, според украинските данни, които излязоха в "Милитарний". А в интервю за CNN украинският президент Володимир Зеленски каза, че ако САЩ дадат на Украйна 10% от резервите си от ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot, Украйна ще сваля всички руски балистични ракети. Ако САЩ дадат 5%, Украйна ще успее да изкара предстоящата зима без да се срине. Сега обаче САЩ давали 1%. Преди това говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат потвърди в профилите си в социалните мрежи, че поради съображения за сигурност ВВС на Украйна няма вече официално да публикува колко точно руски ракети са изстреляни за денонощие и колко са свалени – ще се публикуват само данни дали има изстреляни руски ракети, както и обобщени справки за броя изстреляни руски ракети в по-голям период от време, например месечно.

На този фон, The Times публикува материал, според който Великобритания се е активизирала и опитва да възстанови канали за дипломатическа комуникация с Кремъл – по специално канали, които са посветени на военната сфера. Години наред след пълномащабната руска инвазия в Украйна тези канали са били ефективно прекъснати. Целта на съществуването на тези канали е да се избягва допълнителна ескалация в определени случаи – ОЩЕ: Германия мисли да атакува Русия, за да я спре, когато тя се готви да изстрелва дронове

Показателно предвид британската новина – молдовският министър на отбраната Анатоли Носатий отказа да отговори на въпрос на журналист, зададен на руски език, с аргумент, че не разбира руски. Въпросът беше зададен след това на румънски и беше даден отговор. Носатий е учил 4 години руски и украински език и то в Украйна, преминал е курс по сухопътна военна наука в Одеса и тактически разузнавателен курс в Киев:

"I don't understand you." - Anatolie Nosatîi, the Minister of Defense of Moldova, refused to listen to the language of the Russian occupiers at a briefing and interrupted a journalist who tried to ask him a question in Russian. Following this, the journalist immediately switched… pic.twitter.com/ow1Hw6QP1y — WarTranslated (@wartranslated) August 12, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 92 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 12 август е имало 204 бойни сблъсъка спрямо 237 на 11 август. Руснаците са хвърлили 260 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 24 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3089 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 310 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 066 FPV дрона, което е с около 1100 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

26 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, докато в съседното от юг спомагателно Олександриевско направление е имало само 3 руски пехотни атаки. Месеци наред там украинската армия държи инициативата. 19 руски пехотни атаки са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В Славянското направление са станали 21 руски пехотни атаки, а в съседното от север Лиманско направление – само 4. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 14 руски пехотни атаки.

Burst. Another burst. A precise hit. And not a single soldier on the position.



The 147th Separate Artillery Brigade of the 7th Rapid Response Corps, Air Assault Forces is testing the Droid TW 12.7 unmanned ground vehicle developed by DevDroid.



Equipped with 400 rounds of 12.7… pic.twitter.com/gYBRwRGx59 — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) August 12, 2026

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави оценка, че в Олександриевското направление Украйна си е върнала по-малко площ от обявеното официално от началото на годината (без януари) – 626,69 квадратни километра, а не 745. ISW обаче предупреждава, че неговата оценка е консервативна т.е. нарочно се приема по-пестимистичен вариант. Институът е категоричен, че Олександриевското направление е пример как Украйна може да печели значими тактически успехи без големи ресурси и разгръщане на сериозни сухопътни сили. Успехът се дължи на зрялост в планирането, използване на дронове, унищожаване на достатъчно руски укрепени ПВО позиции и на локална логистика за важни руски позиции. Украинската армия вече е почти в село Комар, което е точно северно от Велика Новоселка, която беше загубена от Украйна през 2025 година. Там минава един от основните логистични маршрути за снабдяване на руските военни части, които се бият в Запорожка област. За сравнение, според ISW досега през 2026 година (без януари) Русия на целия фронт в Украйна е превзела или е влязла в нови 382,98 квадратни километра украинска земя - ОЩЕ: "Точно по план": Зеленски обяви освобождаването на 26 селища и тежки загуби за Русия

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ с кратки разсъждения за три направления на фронта в Украйна – Купянското, Лиманското и Южнослобожанското (Вовчанск). Според Машовец, за Купянското направление непосредствените основни руски усилия са съсредоточени по линията на селата Пищане – Купянск-Узловой, югоизточно от Купянск. Говорителят на обединения украински щаб Виктор Трехубов коментира, че по-голямата част на Пищане е в руски ръце, докато според Машовец след 2 месеца боеве 47-ма руска танкова дивизия стигнала само в източните покрайнини на Купянск-Узловой (на 7 километра от Купянск) и руски части превзели Куриловка, която е по-далеч от града.

За Лиман Машовец е категоричен – руснаците имат щурмови групи и то малко само в югоизточните покрайнини на града и то откъм Диброва, противно на току излизащи руски твърдения, включително от генщаба им, че поне половината от града бил превзет. От северозапад, откъм Дробишево, руската армия така и не успява да пробие и да затвори този фланг към Лиман. Украинският експерт очаква по-активни руски действия източно и югоизточно от Лиман (там е 25-та Общовойскова руска армия).

За Южнослобожанското направление Машовец отчита, че няма големи руски успехи по основното направление от Вовчанск към Бели Колодяз. Боеве още има в югоизточните покрайнини на Вовчанск и това пречи на руснаците да напреднат решително към Бели Колодяз и към Велики Бурлук на юг. Z-канали напоследък постоянно говорят как руската ария щяла да обкръжи украинските части във Вовчанск и Велики Бурлук, а ISW два пъти в свои анализи посочи, че най-близките руски позиции в двете направления, които са установени с геолокализирани кадри, са на 45 километра разстояние една от друга. Затова руснаците направиха много малки операции по границата с Харковска област, добавя Машовец, който казва: Руското командване очевидно се стреми да отреже целия североизточен ъгъл на Харковска област, разположен на изток от Северски Донец, по условната линия Вовчанск - Купянск, като руската армия опитва да стигне и превземе Велики Бурлук. За да успее, руската армия трябва да напредне от Вовчанск до Велики Бурлук с над 40 километра (от Авдеевка до Покровск са приблизително толкова и на руската армия ѝ трябваха 2 години и далеч повече ресурси, за да ги премине успешно), от Купянск към Велики Бурлук – с над 30 километра, а от най-предните укрепени руски позиции източно от Велики Бурлук – поне 18 километра, уточнява Константин Машовец. Интересен щрих – популярният Z-канал "Рибар" твърди, че руската армия вече искала да се разшири от Харковска област към Суми, защото вече овладяла 20-километрова ивица от границата навътре в Украйна и нямало нужда да напредва повече, след като превземе Велики Бурлук. Каналът казва и, че западните предградия на Часов Яр вече са превзети най-после от руснаците, обаче още имало боеве там.

ОЩЕ: Парите за оръжия в Украйна: Непокрити аванси, но похвала от САЩ за финансите (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 133 далекобойни дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 111 – преминалите през украинската ПВО руски далекобойни дронове са нанесли удари на 15 места, съобщават украинските ВВС с уточнение, че към момента на публикуване на сводката все още има руски далекобойни дронове в украинското небе, които са част от пакета от 133 машини - ОЩЕ: Пак украинско добро утро: Руска рафинерия гори, Севастопол е без ток (ВИДЕО)