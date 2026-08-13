"София се наказва, защото не се управлява от "правилните" хора": Първи подозрения какво се крие зад избора на Бургас за "Евровизия"

Бургас взима "Евровизия". И това решение е много по-политическо отколко логистично, нали си даваме сметка? Тези думи на журналиста Сибина Григорова описват първите реакции на загубата на София като потенциален град домакин на песенния конкурс догодина.

БНТ обяви, че за домакин е избран Бургас, без да посочи с какво София не е покрила критериите за домакинство.

"Докога софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри"

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"Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?!", попита Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет. Думите правят впечатление предвид това, че кметът на София Васил Терзиев поздрави Бургас.

"Решението Евровизия да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. След феноменалната победа на DARA България получи исторически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. А София беше естественият и логичен избор за домакин - с най-голямата зала в страната, международно летище с метро до центъра, най-добрата транспортна свързаност и най-големият капацитет за настаняване. Дори самата DARA категорично заяви: „София!“ И въпреки това беше избран Бургас. С цялото ми уважение към Бургас и бургазлии - това не е спор между два български града. Въпросът е много по-сериозен: по какви критерии беше взето това решение и защо те останаха на заден план пред политическите сметки?", написа Петров.

"Защото все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори. София няма да бъде заложник на партийните централи! Софиянци вече твърде често плащат цената за политически битки, които нямат нищо общо с интереса на града и на България. Евровизия трябваше да бъде празник на таланта и възможност за страната ни. Не поредният повод някой да доказва, че когато София не гласува „правилно“, държавата може да я наказва. Днес загуби не София. Загуби принципът - решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство", категоричен е председателят на общинския съвет.

Дългата ръка на правителството?

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Журналистът, сценарист и продуцент Найо Тицин, който е пиар на ПП ("Продължаваме промяната"), допусна, че в решението София да не бъде избрана пръст има правителството.

"Положението е "Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора". Отговорникът по пропагандата и културно масовата дейност, Иво Христов реши: Няма да е София. Бургас ще е домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027г.! Честито!!!", написа Тицин.

Подобна теза защити и Биляна Русева от "Да, България".

"Написах долното преди само 2 дни и никой не му обърна внимание. Като Касандра съм малко. Да видим дали ще се сбъдне и другото предположение с Димитър Николов като кандидат за президент. При всички положения спекулациите, че вицепремиерът по човешкото развитие и главен автор на пропагандни опорки на сегашното правителство наистина е оказал натиск "Евровизия" да не е в София противно на всяка нормална логика е вярно. "Евровизия" в София явно е била видяна като недопустим плюс за сегашното управление на София, подкрепено от ДБ и ПП", коментира Русева.

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