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Борисов с първи думи след новината за Бургас и Евровизия

13 август 2026, 12:15 часа 1187 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борисов с първи думи след новината за Бургас и Евровизия

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира на новината, че Бургас ще домакинства Евровизия през 2027 г. "Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027". Честито!", написа лидерът на ГЕРБ В социалната мрежа "Фейсбук", споделяйки снимка на кмета на Бургас Димитър Николов и генералния директор на БНТ Милена Милотинова. 

Кметът на Бургас е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, но и кмет от партията на Бойко Борисов вече пети мандат - от 2007 г. насам. 

В тази връзка Борисов неведнъж се е хвалил със своя кмет Димитър Николов, който по думите му е "превърнал Бургас в един от най-красивите европейски градове".

Бургас ще е домакин на "Евровизия"

Припомняме, че преди минути стана ясно, че България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година. БНТ обяви, че полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май. "Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Той заяви, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той. ОЩЕ: Бомбата е факт: Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"!

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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