Барселона не се отказва от трансферна цел №1, но клубът на играча няма никакво намерение да го пусне

Драмата в испанската столица около бъдещето на Хулиан Алварес продължава. Както е известно, по време на Световното първенство в Северна Америка аржентинецът не скри желанието си да напусне Атлетико Мадрид. Въпреки че има договор до 2029 година, той е твърдо решен да си тръгне още това лято, за да сбъдне голямата си мечта. Нападателят е спряган за преминаване в Барселона, което се смята за голямата му мечта.

Алварес разговарял с Диего Симеоне

В сряда Алварес най-накрая е имал възможност да се срещне с треньора на "дюшекчиите" Диего Симеоне и за пореден път да изрази желанието си да се присъедини към Барселона това лято. Според информации от Мадрид нападателят и треньорът разговаряли кратко преди сутрешната тренировка, като Алварес ясно дал да се разбере, че иска да осъществи "трансфера на мечтите си". Отговорът на Симеоне бил същият, който даде пред медиите през уикенда. Ръководството на Атлетико вече е взело решение да не го продава, а Ел Чоло уважава решението на клуба и разчита на Алварес за предстоящия сезон.

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Алварес беше много разстроен, след като в понеделник Симеоне го пренебрегна, и обеща да направи нещата неприятни, докато се опитва да наложи трансфер в Каталуния. След последната им среща, обаче, той все още иска да се държи възможно най-уважително и професионално, докато напуска отбора. Въпреки че мадридчани правят всичко по силите си да задържат аржентинеца, той няма да спре с опитите си да премине на "Камп Ноу" този трансферен прозорец. Междувременно от Барселона все още го смятат за основна цел това лято.

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