"Необяснимо": "Спаси София“ след избора на Бургас за Евровизия 2027

София заслужава много повече от пропуснати шансове! Да пренебрегнеш София, която разполага не само с логистична и инфраструктурна база, но е и космополитното сърце на България, е необяснимо. Безспорно е, че страната ни трябва да се децентрализира и по-малките градове също да имат възможност да блеснат, но това е сериозен пропуснат шанс за налагане на София на културната карта на Европа. Това заявиха от „Спаси София“ в пост във Facebook, след като стана ясно, че Бургас ще е домакин на Евровизия 2027.

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„Радваме за успехът на красивият ни черноморски град, но няма как да не сме разочаровани, че София не получи подкрепа“, добавят от партията.

Според тях още сега София трябва да започне работа по промяна на имиджа си и да стане „по-конфортна и подредена за всички нас, които живеем тук“.

От „Спаси София“ предлагат да се направят три елементарни неща и допълват - „Не заради чужденците, а заради нас самите“.

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Първото е основно и редовно изчистване и измиване на града, който е все по-мръсен. Второ – да се премахнат графитите и драсканиците от фасадите и на последно - нови тротоари и премахване на старите колчета, знаци, реклами.