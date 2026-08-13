WSJ: Украински оператори на дронове разгромили американски военни по време на учения в Германия

По-рано тази година американски войски премериха сили с украински военни. Това се случи по време на учения в Германия, като срещата завърши с тотално фиаско за американците, предава The ​​Wall Street Journal. По време на учението, наречено „Combined Resolve“, украинските дронове лесно са локализирали и унищожили американски войски и бронирани машини, разположени от Форт Худ, Тексас, според източници. Подобни маневри се провеждат именно за да могат войските да практикуват реалистични бойни условия. Приблизително 3500 американски военни участваха в учението „Combined Resolve“.

Според източници, тяхната мисия е била да атакуват вражески позиции на армейски полигон, който е бил подсилен от украински войски от 412-ти полк за безпилотни системи (Nemesis). Според говорител на армията, войските са били оборудвани със стандартни системи за електронна война и борба с дронове. Украински оператори на дронове унищожили американска бронирана бригада по време на учения, според американски представители.

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Участник в учението съобщава, че войските са използвали тежки бронирани машини, които са вдигали прах, като така са станали лесна мишена за украинските разузнавателни дронове. Тези безпилотни апарати са били следвани от дронове, хвърлящи експлозиви. Отбелязва се, че украинските дронове са се справили с американската техника толкова бързо, че тя е трябвало да бъде върната като нови единици или „възстановена“, за да могат ученията да продължат.

САЩ са повтаряли сценария на ученията в продължение на две седмици. Според говорител на армията, ротиращите се сили са подобрили своите резултати, като са станали по-умели в разпръскването и прикриването, както и в използването на електронна война. Украинците също са сменили стратегията си по време на учението, което им е помогнало ефективно да използват безпилотни технологии в настъпателни операции, добави служителят.

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Важно е да се отбележи, че това не е първият път, когато САЩ се сблъскват с опита на Украйна с дронове. През 2023 г. американски пехотен офицер, помагащ за обучението на украински войски, осъзнал, че САЩ трябва да се учат от тях за воденето на война с дронове и разработил програма за обучение, която по-късно била възприета от други армейски части, съобщи американски служител.

Украински военни по време на учения

Миналият май украински оператори на дронове лесно разгромиха британските, естонските и други сили на НАТО, включително американския контингент, по време на учения в Балтийския регион. Тази пролет шведските сили проведоха учения със съюзниците от НАТО, по време на които украинските екипи с дронове също ги превъзхождаха. Украински надводен дрон клас „Магура“ потопи кораб-мишена по време на американско-филипинските учения „Баликатан 2026“ .

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