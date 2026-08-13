Аутсайдер във Формула 1 изкушава един от пилотите си с колосална заплата - прави го по-богат от Ръсел и Льоклер

Формула 1 навлезе в един от най-интересните си етапи, тъй като отборите започват да обмислят състава си за следващия сезон, което може да доведе до редица промени. Пилотите също преценяват бъдещето си в търсене на конструктор, който да им предостави най-добрите шансове за победа в Гран при или за борба за титлата. В момента има няколко имена, чиито договори изтичат в края на годината, което може да предизвика мащабни промени, сред които Лиам Лоусън, Фернандо Алонсо и Франко Колапинто.

Уилямс ще направи всичко възможно да задържи Карлос Сайнц

Тъй като отборите се стремят да привлекат висококачествен пилот в редиците си, може да се наложи да предложат значителен договор, за да си го осигурят или да го задържат, какъвто е и днешният случай. Според "Autosprint", от Уилямс обмислят да предложат на Карлос Сайнц значително увеличение на настоящия му договор, за да се уверят, че той няма да бъде привлечен от никой друг. Съобщава се, че на испанеца се предлага контракт на стойност 30 милиона евро и над 10 милиона на година. Според него Сайнц ще получава по-висока заплата от своя сънародник Фернандо Алонсо, както и от Джордж Ръсел. Това също така ще го постави на равна нога с бившия му съотборник във Ферари - Шарл Льоклер.

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Въпреки че Сайнц е свободен да напусне, от Уилямс ще се радват да го задържат в редиците си за поне още един сезон. Все пак тревожният спад в представянето на отбора вероятно кара испанеца да проучи алтернативни възможности в проектите на Алпин и Астън Мартин. В информацията се съдържа и предположение, че той би могъл да оглави пилотски дует с австралиеца Оскар Пиастри в Ауди през следващия сезон, ако Макс Верстапен премине от Ред Бул в Макларън.

Спадът във формата на Уилямс през целия сезон е очевиден за всички и може частично да се обясни с провала им да участват в предсезонните тестове в Барселона и с конструирането на болид с наднормено тегло. В момента отборът заема девето място в шампионата на конструкторите, а през този сезон вече в твърде много случаи се налагаше да се бори, за да излезе от първата част на квалификациите. Сайнц е завършил в точките само три пъти, като всеки път се е класирал на девето място, което му носи шест пункта в общото класиране, докато съотборникът му Алекс Албон има пет. Това слабо представяне, както и фактът, че той има възможност да напусне, дадоха повод за слухове, че бившият пилот на Ферари може да си тръгне, но не е изненада, че Уилямс ще се опита да си осигури бъдещето на испанеца, заради качествата, с които той разполага, за да помогне за обръщането на тенденцията.

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