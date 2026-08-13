Кабинетът "Радев":

Почина бившият правосъден министър Антон Станков

13 август 2026, 11:55 часа 1643 прочитания 0 коментара
Снимка:
Почина бившият правосъден министър Антон Станков

Внезапно почина бившият правосъден министър Антон Станков. Той е издъхнал след кратко боледуване, съобщи БНР. На 24 юли 2001 г. става министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и остава на тази длъжност до 16 август 2005 г.

ОЩЕ: Антон Станков: Не си търся работа, искам да съм полезен като омбудсман

Той е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски" през 1988 г. Няколко години по-късно е назначен на длъжност младши съдия в Шуменския окръжен съд, а през 1992 г. – районен съдия в същата институция. Работи като районен съдия в Софийския aрайонен съд в периода 1994 – 1997 г. и като член-съдия в Софийския градски съд (СГС) в периода 1997 – 1999 г.

Избран е за председател на Наказателната колегия на СГС през 1999, а през 2001 г. – за член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет. 

Станков е председател на съдебния състав към Софийски градски съд, който разглежда делото за загиналите през 2001 г. седем деца в софийската дискотека „Индиго“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През юни 2007 г. Станков влиза в политическото ръководство на НДСВ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Станков почина
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес