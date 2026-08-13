Кабинетът "Радев":

"Русия е безсилна": Украйна обяви новия си план за унищожение на руската военна машина

13 август 2026, 10:27 часа 1148 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Міністерство оборони України
"Русия е безсилна": Украйна обяви новия си план за унищожение на руската военна машина

Руската военна машина ще бъде извадена от строя. Това каза изпълняващият длъжността министър на отбраната Евгений Хмара в свой коментар за украинската атака по руската военноморска база в Новоросийск - операция, която той категорично нарече "уникална". Срещу тази синхронизирана украинска атака с различни видове оръжия Русия се е оказала безсилна, заяви той, като обяви какъв ще е по-нататъшният план на украинските въоръжени сили - руските войски да се окажат лишени от ресурси, а Новоросийск е примерът какво чака руснаците оттук нататък. 

"Ще изведем от строя руската военна машина – ще унищожим инфраструктурата, флота, логистиката, горивните и енергийни съоръжения и предприятията, допринасящи за войната срещу Украйна. Нашата операция в Новоросийск беше уникална. Комбинираният удар включваше ракети, реактивни дронове и военноморски дронове. Русия се оказа безсилна срещу синхронизираната операция на украинските оръжия", каза Хмара, като изявлението му се появи на страницата на украинското Министерство на отбраната във Фейсбук.

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Ключов фокус в работата ми заедно с главнокомандващия Михайло Драпатий остава засилването на ударите с голям обсег на руска територия, заяви още Хмара.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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