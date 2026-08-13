"Русия е безсилна": Украйна обяви новия си план за унищожение на руската военна машина

Руската военна машина ще бъде извадена от строя. Това каза изпълняващият длъжността министър на отбраната Евгений Хмара в свой коментар за украинската атака по руската военноморска база в Новоросийск - операция, която той категорично нарече "уникална". Срещу тази синхронизирана украинска атака с различни видове оръжия Русия се е оказала безсилна, заяви той, като обяви какъв ще е по-нататъшният план на украинските въоръжени сили - руските войски да се окажат лишени от ресурси, а Новоросийск е примерът какво чака руснаците оттук нататък.

"Ще изведем от строя руската военна машина – ще унищожим инфраструктурата, флота, логистиката, горивните и енергийни съоръжения и предприятията, допринасящи за войната срещу Украйна. Нашата операция в Новоросийск беше уникална. Комбинираният удар включваше ракети, реактивни дронове и военноморски дронове. Русия се оказа безсилна срещу синхронизираната операция на украинските оръжия", каза Хмара, като изявлението му се появи на страницата на украинското Министерство на отбраната във Фейсбук.

Още: Украйна срина руския Amazon, щетите са за милиарди. Украински лов на камиони в Крим

Ключов фокус в работата ми заедно с главнокомандващия Михайло Драпатий остава засилването на ударите с голям обсег на руска територия, заяви още Хмара.

Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот