Атлетико Мадрид изпревари Барселона: Договори капитан от Висшата лига

Клубът от Висшата лига Тотнъм постигна съгласие с испанския Атлетико Мадрид за продажбата на капитана Кристиан Ромеро, съобщава ДПА. 28-годишният аржентински национал получи разрешение за напускане от клуба и от мениджъра Роберто Де Дзерби след трудния минал сезон, в който той изтърпя четири отделни наказания заради червени и натрупани жълти картони. Барселона също имаше интерес към бранителя, но той даде предмиство на "дюшекчиите".

Атлетико Мадрид изпревари Барселона и Интер

Първоначално италианският гранд Интер изглеждаше като най-вероятният следващ отбор за Ромеро, но след застой в преговорите с "шпорите", Атлетико Мадрид се включи в битката за подписа му и с оферта от 40 милиона евро изглежда е подсигурил привличането му. После и Барселона имаше интерес, но според източници от Аржентина, Ромеро сам е избрал да премине при "дюшекчиите". Така петгодишният престой на аржентинския централен бранител в северен Лондон ще приключи, а в това време Тотнъм спечели първия си трофей от над 17 години след триумф в турнира Лига Европа. Ромеро беше с основна заслуга за успеха, носейки капитанската лента при успеха с 1:0 във финала срещу Манчестър Юнайтед през май 2025 г.

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Кристиан Ромеро приключи с Тотнъм преди месеци

Защитникът беше сред любимците на бившия мениджър Анге Постекоглу, който изпълни обещанието си да донесе купа на лондончани, но малко след триумфа той беше уволнен през миналото лято. Реакцията на аржентинеца към случилото се беше негативна и той открито критикува решението на клуба с публикация в социалните медии. В края на миналия сезон Кристиан Ромеро беше в родината си, за да лекува контузия в коляното, а заради това пропусна ключовия двубой в последния кръг от Висшата лига срещу Евертън, в който "шпорите" се спасиха от изпадане. Аржентинецът ще напусне Тотнъм със 156 мача и 13 гола срещу името си, а в новия си отбор ще играе под ръководството на сънародника си Диего Симеоне, който през последните години неколкократно изразяваше възхищението си към него.

Лондонският клуб включва клауза за 15% от сумата на бъдещ трансфер като част от сделката, а напускането на Ромеро е част от мащабни промени в състава на новия мениджър Роберто Де Дзерби, който вече привлече шестима нови футболисти, включително двама на позицията централен защитник.

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