Съд в Москва задочно арестува внука на племенника на бившия американски президент Джон Кенеди – Конър Кенеди, по обвинение в наемничество на страната на въоръжените сили на Украйна, съобщи ТАСС. Самият той заяви, че е решил да се присъедини към Международния легион, тъй като е бил дълбоко трогнат от събитията в Украйна. Кенеди почти на никого не е споделил, че се готви за война. По думите му, само на един човек в Украйна е разкрил истинското си име, тъй като не е искал там да се отнасят към него по различен начин.

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„Нямах никакъв военен опит и не бях отличен стрелец, но можех да нося тежки неща и се учех бързо. Бях готов да умра там. Затова скоро те се съгласиха да ме изпратят на североизточния фронт. <…> Тази война, както и всички останали, е ужасна. Хората, които срещнах, бяха най-смелите от всички, които някога съм познавал“, добави той.

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