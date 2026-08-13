Официално: Роден национал смени Шотландия с Германия

Родният национал Димитър Митов вече има нов отбор. Вратарят, който през последните два сезона игра за шотландския Абърдийн, премина в немския Санкт Паули. Трансферната сума не се съобщава официално, но според източници е около 400 000 евро. Митов вече беше представен официално от новия си клуб, който през миналия сезон изпадна от Пъва Бундеслига. За трансфера на българина се изказаха спортният директор и треньорът на Санкт Паули. А самият Митов сподели, че няма търпение за новото предизвикателство.

"Той е силен вратар"

Ето какво каза спортният директор на Санкт Паули Андреас Борнеман за трансфера на Димитър Митов: "С Димитър печелим опитен вратар, който постоянно демонстрира качествата си на високо ниво в продължение на дълъг период от време. Той е силен вратар, има добро присъствие и вече е поел много отговорности. В същото време, неговата личност и профил го правят чудесен за нашата вратарска група". Старши треньорът Марсел Рап също изрази своето мнение.

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Димитър Митов: "Разговорите с ръководството ме убедиха"

Ето какво каза немския специалист: "Димитър притежава отлични качества на линията и благодарение на своята динамика и експлозивност е способен да разрешава дори трудни ситуации. В същото време той активно защитава пространството и излъчва голяма доза спокойствие и сигурност. Очакваме с нетърпение да работим с него и да го интегрираме в нашите процеси". Митов сподели, че няма търпение за новото предизвикателство: "Наистина нямам търпение да се присъединя към Санкт Паули и новата лига. Разговорите с ръководството ме убедиха да работя с тях. Искам бързо да се интегрирам в отбора, да допринеса с опита си и да бъда успешен заедно с целия отбор в постигането на целите на клуба".

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