Тате ще ми купи колело, ама друг път: Поредната образователна реформа е "за после"

Няма да ги има 6 задачи от природните науки – но учениците не могат да трансформират една практическа ситуация в математическо уравнение (израз), справят се по-добре директно с уравненията. Природните науки са много пренебрегнати – в VIII клас се фиксираме върху български език, литература и математика, после има фиксация често върху чужд език. Трябва да има решаване на интегрални задачи, но очевидно тази промяна трябва да дочака по-добри време. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев пред БНТ след като съдът се намеси в реформата му за промяна на матурите след VII клас –

Кога реформа тогава? Други министри ще решават, стана ясно от думите на Вълчев, който не счита, че промяната на фокуса на учене към природни науки през есента сега ще попречи на учениците да постигнат добър успех на матурите. Тежестта на отменените 6 задачи по природни науки в матурите щеше да е по-малко от 25%, добави министърът в оставка.

Що се отнася до реформата на образованието, Вълчев заяви, че имало консенсус, че не трябва толкова рано да се завършва основно образование. Отделно, да има разделение на изпитите в матурите.

По отношение на образованието Вълчев говори за езикова интеграция, отново за "образованието в добро" т.е. религии, добродетели и етика. Той призна, че въвеждането на час по добродетели е било най-дискусионното му действие, но имало консенсус, че трябва да се засили възпитателния елемент. "Имаме нужда от ценности", каза Вълчев. Бяхме предвидили силен акцент върху здравното възпитание – как да се храниш, активен начин на живот. До 10 години може да се увеличи животът, обясни още образователният министър в оставка. 25 неща искахме да променим в Закона за училищното и предучилищното образование, каза той.

Вълчев предупреди за повсеместен недостиг на кадри заради демографията - сега 100 000 души годишно влизат в пенсионна възраст, а само 60 000 - в трудова възраст. Скоро това съотношение ще стане 110 000 на 50 000. Увеличихме с 36% приема на медицински сестри - липсата им ни е най-големият проблем, трябва 3 пъти да ги увеличим, а при лекарите в предходни години 50% напускаха България след като завършат, сега процентът е 30. Надявам се да продължи тенденцията и да се затвърди практиката да се сключват договори на студенти с болници, каза образователният министър в оставка.