Цената на "Гражданска отговорност" и "Бонус-малус": Пак облаци, а не ярко слънце

Нямам някакви очаквания от системата "Бонус-малус" да има поскъпване на "Гражданска отговорност". Учуден съм, че има спекулации за това – ако има причини, те са съвсем различни. Това заяви зам.-председателят на Асоциацията на българските застрахователи Пламен Шинов. Той добави пред БНТ, че коментарите за поскъпване на "Гражданска отговорност" заради "Бонус-малус" са на хора, които не разбират принципите на застрахователния бизнес.

СНИМКА: БГНЕС

Още: Констативен протокол за катастрофа: Има приложение да го попълним онлайн

В България няма и няма и да има система "Бонус-малус". Системата в България няма нищо общо със системите в Западна Европа. При нас се гледат регистрационните табели, а не се прави оценка на качествата на шофьора, заяви Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи. Никой в България не се интересува колко нарушения има даден шофьор, ще дава ли колата си на други шофьори и на кого – гледат се талоните на колата и регистрационните табели, настоя Тодоров. И посочи, че всеки застраховател ще прилага критерии за българския "Бонус-малус". В развитите държави има единна система "Бонус-малус", която важи за всички, добави той. В Турция например има списък на лицата, които управляват даден автомобил – и всеки от тях има "досие" в какви произшествия на пътя е участвал, което определя и коефициента за застраховка. В България си говорим за "Бонус-малус", но това няма да има ефект нито върху цената на "Гражданска отговорност", нито върху поведението на шофьорите, убеден е Тодоров.

Готвят се промени в две действащи наредби и те трябва да изчистят това, което г-н Тодоров засегна – как ще действа системата, как ще се събира информация, как ще стига до застрахователите, каза Шинов. Той призна, че всеки един застраховател въвежда собствена "Бонус-малус" система.

Шинов добави, че ако ще поскъпва "Гражданска отговорност", това ще е поради икономически причини.

Още: "Гражданската отговорност" поскъпва още повече?