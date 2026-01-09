Фалшивото евро като бандерол за цигари: Инвестиционен експерт обясни как да се пазим

В последните дни няма увеличаване на опита за измама с фалшиво евро. Фалшификаторите много добре знаят, че в обменни бюра и банки персоналът е много добре обучен и от тази гледна точка шансът да попадне фалшиво евро през финансова институция, е много ниска. Това заяви инвестиционният експерт Макс Баклаян пред bTV. Още: Левовете в евро: Редица банкови клонове ще работят и в събота през януари

Той обясни, че разликата между фалшивото и истинското евро е, че фалшивото евро се усеща по релефа, водния знак и по самата хартия. Светлосенките се нарисувани и не променят отблясъка си, като по този начин фалшивото евро прилича на бандерол на цигари.

„Когато хванете една банкнота, погледнете я от задната страна“, посъветва Макс Баклаян.



Повече фалшификации с евро, отколкото с лева

Снимка: iStock

Според него няма разлика в лева или евро коя е по-лесна или по-трудна за фалшификация. „Левът беше туристическа валута и се търгуваше само в България, докато машините и ресурсът, с който разполагат фалшификаторите, е много по-голям. Най-вероятно ще се натъкваме на повече фалшификации с евро, отколкото в лева“, изтъкна Макс Баклаян.

Той посъветва хората, ако имат фалшиви евробанкноти, да отидат в БНБ, да подадат сигнал, да опиташ в един формуляр данните и ако се окаже, че банкнотата е фалшива, бива унищожавана. Ако все пак не е фалшива, БНБ връщат евробанкнотата на съответния гражданин, който е подал сигнала.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) посочи, че възрастните хора са най-уязвими за фалшивото евро и фалшификаторите успяват да ги измамят. Той се надява, че няма да има "масова епидемия" от фалшиви евробанкноти.

