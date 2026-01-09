След протести на местните: Ще има публични данни за въздуха около ТЕЦ "Бобов дол"

Вече ще има публичен достъп до данни за показателите за чистотата на въздуха и за вредните емисии в района на ТЕЦ "Бобов дол". Информацията ще е достъпна и ще се качва на сайта на община Бобов дол.

Решението идва на фона на усилени протести на хората, живеещи в селата около централата, оплакващи се от непрестанното замърсяване на въздуха, причинено от работата на ТЕЦ-а.

Решение след протести и искания на екоорганизации

Още: Съд отмени глоба от 150 хил. лв. срещу ТЕЦ "Бобов дол"

Мярката се взима след искане на екоорганизации и най-вече след протестите в разположеното на 700 м. от централата Големо село за постоянен мониторинг и за граждански контрол с цел недопускане на замърсявания в района на ТЕЦ-а. Според местните това е проблем от години.

През лятото на миналата година на протест в Големо село беше поискано изграждането на автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в района на ТЕЦ "Бобов дол", като тя да е част от националната мрежа на Изпълнителната агенция по околна среда.

Протестиращите дори поискаха данните да се качват на монитор в централата на ЕС в Брюксел. Такова настояване отправиха от сдружението "За Разметаница" и жители от региона в социалните мрежи.

Източник: БГНЕС

Имаше искания и за изграждането на няколко граждански, или по-точно индикативни, станции за измерване на замърсяването в населените места около ТЕЦ "Бобов дол". Настояването е тези станции да анализират фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и озон. Предлагани места за станциите са селата Големо село (на 700 м от комина), Долистово (на около 2 км), Шатрово (на 4-5 км), Мало село, Мламолово, Баланово и Палатово. Последните две села са силно засегнати, предаде БНР.

Още: Окончателно: Над четвърт милион лева глоби за ТЕЦ "Бобов дол" заради мръсен въздух

В момента за вредните емисии от ТЕЦ "Бобов дол" се съди по показателите от инсталация, която е в коридора на кметството в Големо село.

След официалното решение обаче данните вече ще се качват на сайта на Община Бобов дол, заяви изпълнителният директор на централата инж. Чавдар Стойнев.

"РИОСВ пишат отчети, ние си пишем некролозите...": "Да, България" сезира прокуратурата за ТЕЦ-а на Ковачки (ВИДЕО)