Никога не размразявайте предното стъкло на кола по този начин

Заледяването на предното стъкло през зимата е често срещан проблем при шофьорите. Всеки се справя с това колкото може най-добре. Въпреки това има методи, които абсолютно не могат да се използват.

Почистването на леда от предното стъкло на автомобила в много случаи е неефективно и безсмислено, но има начини да се излезе от подобно положение. В същото време обаче трябва да сте наясно какво не трябва да правите. А един от най-често използваните методи е заливане с гореща вода. Това е огромна грешка, като последствията от нея често струват скъпо на шофьора.

Причината е, че вероятно няма да забележите, че водата е твърде гореща, докато не стане твърде късно и предното стъкло не се напука. Дори и да не се напука веднага, заливането с вряла вода да го отслаби. За да избегнете подобни проблеми, има по-безопасен и бърз метод за размразяване на предното стъкло за 10 минути.

За да го направите, трябва да влезете в колата, да включите въздушния поток на предното стъкло и задните прозорци с топъл въздух, както и в режим за размразяване, ако имате такъв. Препоръчва се също така да се използва размразител от външната страна на предното стъкло.

Използването на торбичка, пълна с гореща или едва топла вода (не вряща вода), може да помогне, но никога, при никакви обстоятелства, не трябва да използвате вода директно от чайника или каната, тъй като е опасна.

Друг ефективен начин е да използвате спрей за размразяване, да го напръскате по цялото предно стъкло и да го оставите да действа чудесно. Повечето от тях са мигновени, което означава, че можете да шофирате спокойно, без да се притеснявате, че полицията ще ви спре заради непочистено предно стъкло.