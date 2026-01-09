Спорт:

Никога не размразявайте предното стъкло на кола по този начин

09 януари 2026, 07:31 часа 481 прочитания 0 коментара
Никога не размразявайте предното стъкло на кола по този начин

Заледяването на предното стъкло през зимата е често срещан проблем при шофьорите. Всеки се справя с това колкото може най-добре. Въпреки това има методи, които абсолютно не могат да се използват.

Още: Защо са необходими черните точки на предното стъкло на автомобила

Почистването на леда от предното стъкло на автомобила в много случаи е неефективно и безсмислено, но има начини да се излезе от подобно положение. В същото време обаче трябва да сте наясно какво не трябва да правите. А един от най-често използваните методи е заливане с гореща вода. Това е огромна грешка, като последствията от нея често струват скъпо на шофьора.

Причината е, че вероятно няма да забележите, че водата е твърде гореща, докато не стане твърде късно и предното стъкло не се напука. Дори и да не се напука веднага, заливането с вряла вода да го отслаби. За да избегнете подобни проблеми, има по-безопасен и бърз метод за размразяване на предното стъкло за 10 минути.

Още: Защо не е добре да се използва само вода за миене на предното стъкло

За да го направите, трябва да влезете в колата, да включите въздушния поток на предното стъкло и задните прозорци с топъл въздух, както и в режим за размразяване, ако имате такъв. Препоръчва се също така да се използва размразител от външната страна на предното стъкло.

Използването на торбичка, пълна с гореща или едва топла вода (не вряща вода), може да помогне, но никога, при никакви обстоятелства, не трябва да използвате вода директно от чайника или каната, тъй като е опасна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Намажете предното стъкло на колата с това и то няма да се замъглява

Друг ефективен начин е да използвате спрей за размразяване, да го напръскате по цялото предно стъкло и да го оставите да действа чудесно. Повечето от тях са мигновени, което означава, че можете да шофирате спокойно, без да се притеснявате, че полицията ще ви спре заради непочистено предно стъкло.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
размразяване зимни условия предно стъкло
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес