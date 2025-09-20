Заради мигрантите: Жесток бой с полицията в Хага. Краен политик обяви за идиоти демонстрантите (ВИДЕО)

Полицията в нидерландския град Хага беше принудена да използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да се справи с демонстрации, насочени срещу мигрантите в Нидерландия, които ескалираха, предаде The Guardian. Видеокадри от сблъсъците заливат социалните мрежи.
🔥 Mass protests against migration policy in The Hague escalate into clashes with police— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2025
In the Netherlands, thousands of people took to the streets to oppose the government’s migration policy. In The Hague, the protest quickly turned into violent clashes with police.
Officers… pic.twitter.com/vBP6KHFaIi
Хиляди хора се присъединиха към протест, организиран от десен активист, настояващ за по-строги имиграционни политики и мерки срещу търсещите убежище, малко повече от месец преди национални избори. Големи групи протестиращи, много от които развяваха холандски знамена и знамена, свързани с крайнодесни групи, се сблъскаха жестоко с полицията, хвърляйки камъни и бутилки, показаха кадри от телевизионната мрежа NOS.
Полицейска кола беше подпалена, а група протестиращи блокираха за кратко магистрала близо до мястото на демонстрацията. Местни медии съобщиха, че протестиращи са счупили и няколко прозореца в централата на лявоцентристката партия D66.
"Мръсници. Дръжте ръцете си далеч от политическите партии. Ако мислите, че можете да ни сплашите, сбъркали сте. Никога няма да позволим на екстремистки бунтовници да ни отнемат красивата страна", написа лидерът на партията D66 Роб Йетен в социалната мрежа "Х".
Герт Вилдерс, крайнодесният политик, чиято партия спечели предишните избори в Нидерландия, беше поканен да говори на демонстрацията, но не присъства. Той осъди насилието, като заяви също в "Х", че употребата на сила срещу полицията е "напълно неприемлива" и нариче замесените "идиоти" и "мръсници".
Snoeihard aanpakken dat tuig.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 20, 2025
Snelweg blokkeren en geweld tegen de politie totaal maar dan ook totaal onacceptabel. Idioten. https://t.co/pDD8SsDisW
