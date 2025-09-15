Войната в Украйна:

Заради наркотиците и мигрантите: Тръмп набързо "изби" почти всички американци (ВИДЕО)

"... и наркотиците, които влизат в нашата страна, и фактът, че 300 млн. души умряха от наркотици миналата година" - това са думи на американския президент Доналд Тръмп, който пак се увлече с клишета, касаещи миграционната му политика. Ако миналата година 300 млн. души в САЩ са умрели, това означава, че Съединените щати са се обезлюдили - защото населението им е приблизително 342 млн. души - Още: Щат в САЩ обяви извънредно положение

На този фон, в своята социална мрежа Truth Social Тръмп декларира готовност да обяви извънредно положение и да поеме Вашингтон под федерален контрол за постоянно. Защо - защото кметицата на американската столица била казала, че местната полиция повече няма да сътрудничи на Националната гвардия, която президентът на САЩ вкара във Вашингтон. Това предизвика огромно политическо напрежение и обвинения към Тръмп, че изземва щатска власт.

Според американския президент обаче, намесата му с Националната гвардия е направила Вашингтон едно от най-безопасните места в света, след като иначе управлението на града го докарало дотам да е превзет от престъпността:

