Заради наркотиците и мигрантите: Тръмп набързо "изби" почти всички американци (ВИДЕО)

"... и наркотиците, които влизат в нашата страна, и фактът, че 300 млн. души умряха от наркотици миналата година" - това са думи на американския президент Доналд Тръмп, който пак се увлече с клишета, касаещи миграционната му политика. Ако миналата година 300 млн. души в САЩ са умрели, това означава, че Съединените щати са се обезлюдили - защото населението им е приблизително 342 млн. души - Още: Щат в САЩ обяви извънредно положение

Donald Trump, answering a question about Venezuela, claimed that “300 million people in the US died from drugs last year.”



For comparison, the total US population is about 342 million. pic.twitter.com/jOvWnnb2Bd — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025

На този фон, в своята социална мрежа Truth Social Тръмп декларира готовност да обяви извънредно положение и да поеме Вашингтон под федерален контрол за постоянно. Защо - защото кметицата на американската столица била казала, че местната полиция повече няма да сътрудничи на Националната гвардия, която президентът на САЩ вкара във Вашингтон. Това предизвика огромно политическо напрежение и обвинения към Тръмп, че изземва щатска власт.

Според американския президент обаче, намесата му с Националната гвардия е направила Вашингтон едно от най-безопасните места в света, след като иначе управлението на града го докарало дотам да е превзет от престъпността:

Trump announced his readiness to declare a state of emergency in Washington, D.C., and place the city under federal control — effectively subordinating it to the White House.



He accused the city’s Democratic mayor of refusing to cooperate with the deportation of migrants.… pic.twitter.com/KnkDigiPfu — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025

