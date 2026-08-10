Етна блокира небето над Сицилия: полетите в Катания отново са спрени

Полетите, пристигащи на летище Катания в Сицилия, бяха преустановени днес до 18:00 часа българско време, след като вулканична пепел от вулкана Етна се разпространи във въздушното пространство около летището, съобщи летищният оператор SAC. Вулканът Етна, който се извисява над източното крайбрежие на Сицилия, е един от най-активните в света и често нарушава въздушния трафик в Катания, главното летище на острова и петото най-натоварено летище в Италия по пътнически трафик.

Етна изригна в нощта между четвъртък и петък, а в събота входящите полети на летището в Катания бяха преустановени през по-голямата част деня.

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„Тъй като ситуацията значително влияе на полетите, на пътниците се препоръчва да проверят статуса на полета си, преди да се отправят към летището“, съобщи компанията в изявление.

„Ситуацията се следи постоянно и ще бъдат предоставяни допълнителни актуализации в зависимост от развитието на вулканичната активност и метеорологичните условия“, пише още съобщението на оператора, цитирано от БТА.

Последната еруптивна фаза на най-високия вулкан в Европа продължава от кратери на надморска височина 2750 метра и 2360 метра и захранва няколко потока от лава, създавайки обширни лавови полета, съобщи италианският Национален институт по геофизика и вулканология (INGV).

Предупреждението за вулканична активност на института остава на най-високото червено ниво на тревога, което показва продължаваща опасност за самолетите от емисии на пепел.