Заради Навални: Деветокласник пробва да подпали офис на партията на Путин (ВИДЕО)

Младежът е задържан, защото е пробвал да подпали офис на партията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин като отмъщение за смъртта на руския опозиционер Алексей Навални. Тийнейджърът дори е записал видео на опита.

Срещу момчето е повдигнато криминално обвинение за хулиганство.

Припомняме, че тялото на Навални все още не е предадено на близките му - вече 6 дни след като беше оповестено, че е починал. Разпространеното широко мнение е, че Навални е бил убит по заповед на Путин.

A teenager who threw a Molotov cocktail at the office of the United Russia party was detained in Moscow Region



He explained his actions as revenge for Navalny's murder.



The ninth-grader who threw a Molotov cocktail at the United Russia party's public office in Dolgoprudny is… pic.twitter.com/a8W3DqTzNo