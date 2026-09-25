Гълъб Донев за галопиращите цени: "Виновни са външни кризи и блокади"

Ръстът на цените не се дължи на еврото, а високата инфлация просто съвпадна с приемането на страната ни в еврозоната. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на откриването на конференцията „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС“ в „Гранд Хотел Милениум София“.

Той обясни, че макар покачването на инфлацията у нас да е съвпаднало по време с влизането в еврозоната, обективно няма как единната валута да бъде винена за това. В същия период е започнала кризата в Ормузкия проток, която е оказала сериозно влияние. Тъй като България е отворена икономика и разчита на внос, международните шокове и вариации се отразяват директно върху цените на всички стоки и услуги.

Министърът допълни, че цените са започнали да нарастват още през лятото на предходната година заради поскъпването на електрическата енергия и горивата. Като друг сериозен проблем той посочи нарушените вериги на доставка в Черноморския регион. Донев даде за пример рекордната реколта от пшеница, която не може да бъде изнесена заради ситуацията в Черно море и ниските нива на река Дунав, което също подхранва инфлацията. Към момента страната ни се нарежда на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната.

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А как се справяме с цените?

Правителството предприема редица мерки за задържане на цените, като подкрепя производителите по веригата и подпомага уязвимите групи от обществото заради поскъпването на горивата.

Финансовият министър обаче подчерта, че няма как ръстът да бъде изцяло предотвратен, тъй като не се знае до какво ще доведе евентуално по-нататъшно изостряне на международните конфликти. Той обобщи, че процентното нарастване на цените на горивата в България остава сред най-ниските в Европейския съюз.

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