Започва изплащането на помощите за по-високите цени на горивата

От днес (1 октомври) започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата по Програма "Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти". Целта е да се гарантира базова социална сигурност на уязвими лица и семейства с ниски доходи в условия на покачване на цените на горивата, което води до ръст в цените на основни храни и услуги, чрез предоставяне на еднократна компенсация в размер на 50 евро.

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Компенсацията ще се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка - по заявеният от лицата начин в подаденото заявление-декларация за отпускане на съответния вид помощ.

Лицата, заявили желание за изплащане на целевата помощ за отопление на търговеца на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат компенсацията в пощенския клон на "Български пощи" по настоящия си адрес.

Изплащането на компенсациите по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира на 1 октомври 2026 г.

Сумите ще бъдат налични за получаване в пощенските клонове на "Български пощи" от 1 октомври до 26 октомври, от 16 ноември до 26 ноември и от 15 декември до 23 декември 2026 г.