3% дефицит, предвидима данъчна система и регулации: Радев постави новите цели пред властта

Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от финансовото министерство и Европейският механизъм за стабилност, от който България стана част. Форумът беше открит от премиера Румен Радев.

Два дни след обявяването на предвидените данъчни промени, сред които данъчни облекчения за родителите, въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили, правителството даде заявка за връщане към маастрихтските критерии.

"Време е България да заеме мястото, което ѝ се полага в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и в рамките на Европа - на държава, която не само генерира устойчивост във финансовата сфера и стабилно развитие на икономиката, а като конструктивна и активна страна, генерираща решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европейския съюз. ... Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертви, цена, коятo българските граждани продължават да плащат. Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система. За предвидимост на данъчната система и на регулациите", каза още Радев.

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По думите му приемането на България като 21-ия член на ЕМС носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика. Премиерът посочи, че пълната интеграция на България в Икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка за икономическото развитие на страната ни и израз на признателност не само за качеството на българските институции и не само за устойчивостта на икономиката, но в рамките на този процес е до голяма степен и признание за стоицизма на българите.

"Членството на България в механизма е преди всичко отговорност, тъй като всяка държава следва да полага усилия за поддържането на устойчиви и стабилни финанси. Отговорност за разбирането, че една система може да бъде стабилна, само ако се развива и усъвършенства непрекъснато, ако генерира ресурси, които да влага в своето бъдеще и именно разбирането на тази отговорност е част от основополагащите принципи на управленската програма на нашето правителство", заяви Румен Радев.

И още реформи

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Правителството полага усилия да трансформира и самия модел на икономическо развитие на страната от такъв, основан на потребление и преразпределение към модел на качествено - ново икономическо развитие с висок икономически ръст, който се основава на по-висока производителност, конкурентоспособност, на внедряване на високите технологии на привличане на инвестиции в основополагащи индустрии и стимулиране на експорта, отбеляза още министър-председателят.

В изказването си Румен Радев открои силните страни на България, с които още веднъж страната ни доказва, че е готова да се възползва от ЕМС и от финансовите механизми на ЕС. Сред тях са стратегическото географско положение, което допринася за глобалната и междуконтиненталната свързаност.

"Ние имаме изключително важна роля в развитието на този процес на усъвършенстване на свързаността. Неслучайно в своя доклад президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрично спомена България, заради нашата водеща роля именно в подобряването на свързаността. И това е първостепенна задача на България", подчерта министър-председателят. Той изтъкна също, че България допринася изключително много за сигурността в региона, като инвестира в отбранителни способности и в защитата на външните граници на Европейския съюз.

"Ние вярваме, че развитието на конкурентоспособността ще става с механизми, които са достъпни до всички държави членки, така че да имаме справедливо разпределение на тези огромни ресурси, които ще се натрупат в Фонда за конкурентоспособност и ще разчитаме и на помощта на Европейския механизъм за стабилност", заяви премиерът. Той подчерта и значението на това, че в годините назад страната ни е запазила добивната и обработваща промишленост, както и тежката индустрия и ще продължи да инвестира в тях и да ги развива.

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