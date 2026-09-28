Кабинетът "Радев":

Заради тежките загуби: Путин ограничава информацията за руските рафинерии

28 септември 2026, 21:39 часа 851 прочитания 0 коментара
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Заради тежките загуби: Путин ограничава информацията за руските рафинерии

Руският президент Владимир Путин подписа указ, който ограничава разпространението на информация за руския енергиен комплекс. Под забрана попаднаха данните за обемите на производство и преработка в нефтопреработвателните заводи, износа на енергийни ресурси, продавачите и купувачите, цените, превозвачите, корабите, маршрутите и терминалите. Ограниченията се отнасят, включително, за медиите и интернет.

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Също така няма да е позволено да се публикуват данни за борсовите продажби на бензин и дизел. Изключение ще прави информацията, която самите компании разкриват за своята дейност. Конкретният списък със стоките, за които ще важат ограниченията, правителството трябва да определи в рамките на десет дни. В указа се посочва, че мерките са въведени в отговор на „неприятелските“ действия на САЩ и техните съюзници.

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Забрана Русия Владимир Путин информация война Украйна руски рафинерии
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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