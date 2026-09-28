Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата

С действията си бившият специален управител Румен Спецов е държал изкуствено ниски цени и е довел „Лукойл“ до ликвидна крива. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването „Още от деня“ по БНТ. Той отхвърли тезата, че рафинерията работи на загуба, но посочи, че нормата ѝ на възвръщаемост е много ниска. Според него ситуацията се различава от тази при предишния особен търговски управител.

„Рафинерията работи на много ниска норма на възвръщаемост, за разлика от предишния особен търговски управител, който, не по мое мнение, а по мнение на Комисията за защита на конкуренцията, е упражнявал ценова преса, която е довела до много сериозна ликвидна финансова криза в структурите на „Лукойл““, каза вицепремиерът и министър на икономиката.

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По думите му подобна ценова политика не може да бъде устойчива в дългосрочен план. „Проблемът е, че това не е устойчива, не е дългосрочна практика. Тя е направена тенденциозно с една-единствена цел – да изглежда популистки, първо, и второ – да заложи един капан за следващия особен търговски управител. Това не е устойчиво поведение“, заяви вицепремиерът.

Според него и настоящото управление на рафинерията има социална ангажираност, но тя се прилага по начин, който не застрашава финансовата ѝ стабилност. Той заяви още, че политиката при Спецов не би могла да продължи повече от няколко месеца. „Реално тук може да говорим за устойчива социална политика, може да говорим за едно добронамерено отношение към потребителите само и единствено ако това нещо е устойчиво. Това като политика не можеше да издържи повече от два-три месеца. Господин Спецов е знаел много добре, че той няма да има по-дълъг мандат и е влязъл в тази политика“, каза още той.

Вицепремиерът заяви, че решението за отпадане на забраната за износ на нефтопродукти не е насочено конкретно към „Лукойл“, а предоставя възможност на цялата индустрия да реализира излишните си запаси на други пазари. „Тук говорим за една опция, това не е задължение. Даваме допълнителна възможност на индустрията да не губи безвъзвратно конкурентоспособност. Ако преценят, че имат тази възможност – рентабилно да продадат тези запаси на трети страни – да имат правото, опцията да го направят“, каза вицепремиерът.

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По думите на Пулев в момента рафинерията работи с по-високо натоварване и се натрупват запаси от дизел, в които е блокиран значителен оборотен капитал. „Имаме възможността вече да купуваме суров петрол на адекватни пазарни цени с много конкурентна премия. „Лукойл“ работи на пълни обороти и вследствие на това обстоятелство се трупат резерви на дизел, в които към момента е заключен един много сериозен оборотен капитал на стойност над 200 милиона долара“, каза Пулев.

Той увери, че разрешаването на износа няма да доведе само по себе си до промяна на цените на бензиностанциите. Пулев коментира, че „Лукойл“ не попада сред секторите, за които се предвижда облагане на свръхпечалбите, защото няма основания да се смята, че дружеството в момента реализира такава. Вицепремиерът отправи и нови обвинения към Румен Спецов, този път във връзка с възнаграждението му като особен търговски управител. Пулев уточни, че информацията е достигнала до него, без в разговора да бъдат представени документи, които да я потвърдят.

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„Стигна до мен информация, че буквално този човек, тъй като има пълната форма на политическа подкрепа, си е назначил сам заплата, която буквално за един месец се равнява на пет годишни средни работни заплати. На един български гражданин ще му отнеме пет години с честен труд, със средна работна заплата, за да достигне нивото на заплащане за един месец на господин Румен Спецов“, каза Пулев.

Той твърди още, че Спецов е поискал допълнително еднократно възнаграждение. Пулев заяви, че международен одит трябва да провери обстоятелствата около управлението на рафинерията. „Всичко, което излезе на дневен ред, ще бъде на база на международен одит, който към момента се готви. Дал съм апел към господин Евгений Симеонов да действа по най-прозрачния начин, да наеме голяма международна кантора, която да изнесе тази информация, да провери и аргументира“, каза още Пулев.

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