Мъжът с най-високото IQ: "Бог съществува!" (ВИДЕО)

Вековният дебат относно съществуването на Бог е привличал философи, теолози и учени от практически всяка епоха. Сега към дискусията се включва и един човек, широко признат за това, че притежава изключително високо IQ. Йонгхун Ким, южнокорейски учен, признат от организации като "Giga Society" за постигането на изключително висок резултат по IQ, наскоро привлече вниманието, след като публикува в социалните медии поредица от изявления, в които заявява вярата си в Бог, Исус и Библията.

As the world's highest IQ record holder, I finally concluded that God is real, Jesus is real, and the Bible is real. 100% — YoungHoon Kim (@yhbryankimiq) September 22, 2026

В един пост, споделен в X, Ким написа: "Като рекордьорът с най-високото IQ в света, най-накрая стигнах до заключението, че Бог е реален, Исус е реален и Библията е реална. 100%." В отделно видео той се появи с колие с кръст и заяви: "Исус е отговорът. Той ще дойде скоро. 100%." Коментарите предизвикаха дискусия както сред религиозните общности, така и сред хората, интересуващи се от пресечната точка между науката и вярата.

Интелигентността и вярата не са едно и също нещо

Изказванията на Ким привлякоха внимание отчасти заради съобщавания му коефициент на интелигентност (IQ) от 276 – стойност, която го поставя далеч над диапазона, обикновено свързван с надареността. За сравнение, IQ около 100 обикновено се счита за средно, докато стойности над 140 често се класифицират като изключително високи.

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Все пак учените и психолозите предупреждават, че интелигентността сама по себе си не определя валидността на едно твърдение относно религията, философията или метафизиката. Въпросите, свързани със съществуването на Бога, не са научни въпроси в традиционния смисъл, тъй като понастоящем не могат да бъдат проверени или опровергани чрез експерименти.

В резултат на това вярванията за Бога често се формират от лични преживявания, философски аргументи, културен контекст и богословски традиции, а не от резултати от тестове за интелигентност. С други думи, изявленията на Ким са значими заради личността, която ги е направила, но те остават лични заключения, а не научни открития.

Дългогодишен интерес към теологията

Последните коментари на Ким не представляват внезапно отклонение от предишните му възгледи. През годините той често е говорил за християнството и за ролята, която вярата играе в живота му. Преди това е публикувал изявления, в които изразява вяра в Исус, и е описвал християнството като централен елемент в своя мироглед.

Интересът му към религията надхвърля личните убеждения. Ким има и диплома по теология от университета "Йонсей" в Сеул и е наричал теологията "върховната дисциплина сред всички области на науката". Това образование може да помогне да се обясни защо той често разглежда въпросите на вярата както през философска, така и през интелектуална призма.

Ким е обсъждал и възможността за живот след смъртта, като твърди, че някои идеи от квантовата физика и изследванията на съзнанието могат да се разглеждат като съвместими с религиозните концепции. В предишни изказвания той е изказал мнението, че ако реалността е част от по-широка рамка, отколкото хората понастоящем разбират, смъртта може да представлява преход, а не край.

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Такива идеи не са необичайни сред мислителите, които изследват връзката между науката и духовността. Те обаче остават спекулативни и не се считат за утвърдени научни заключения. Много физици предупреждават, че концепции от квантовата механика често се привеждат в дискусиите за съзнанието и религията, без да има преки експериментални доказателства, които да ги свързват със задгробния живот или със свръхестествени явления, пише "Marca".

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