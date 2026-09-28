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Полша обяви тревога за въздушна атака, призова жителите да потърсят укритие

28 септември 2026, 18:50 часа 1371 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша обяви тревога за въздушна атака, призова жителите да потърсят укритие

Полският правителствен Център за сигурност призова жителите на източното Люблинско воеводство да потърсят укритие заради опасност от въздушна атака, свързана с руските удари по съседна Украйна. Предупреждението беше издадено днес, съобщи „Ройтерс“. По-рано от Центъра съобщиха, че полски изтребители са били вдигнати във въздуха и са извършвали операции в полското въздушно пространство заради руските атаки срещу Украйна.

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Междувременно Русия извърши масирани въздушни удари по украински градове. По информация на украинските власти при атаките са загинали най-малко седем души, а десетки са ранени. Сред засегнатите обекти е и сградата на Националната академия на науките на Украйна в Киев. От Центъра за сигурност по-късно съобщиха, че заплахата от въздушна атака е отминала и че няма опасност на територията на Полша. Но близо до граничния пункт Ягодин руски дрон се разби и предизвика взрив - самият пункт не е ударен, съгласно информация от украинската гранична служба.

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Отделно назначеният от Москва ръководител на окупираната Луганска област Леонид Пасечник заяви, че украински дрон е ударил автомобил в региона, при което е загинал човек, пише БТА. Информацията не е потвърдена от независим източник, а към момента няма и коментар от украинските власти.

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Полша F-16 война Украйна Ягодин
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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