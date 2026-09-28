Отново ужасяващи кадри от Киев, където посред бял ден в центъра на града руснаците удариха с дронове сградата на Украинската академия на науките. Бившият руски олигарх, известен като един от ключовите съсобственици на някогашния руски петролен гигант ЮКОС, Леонид Невзлин коментира кадрите, на които се виждат служители на академията, които се опитват да се спасят от пламъците като се държат за рамките на прозорците.

"В една от най-големите европейски столици хора горят живи", пише Невзлин във Фейсбук. "Русия непрестанно бомбардира с усъвършенствани "Шахед"-и – ирански оръжия, които режимът на Путин, с китайска помощ, е модернизирал до спецификациите на крилати ракети и е увеличил производството си", продължава той.

"А през това време най-могъщата нация в света (САЩ - бел. ред.) иска само едно – да се ограничат ударите по руските петролни рафинерии, докато Европа пък е затънала в безкрайни съвещания", добавя той.

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Най-малко един човек е загинал, а четирима са ранени при атаката на руския дрон днес.

💔 People climbed out of windows to avoid being burned alive after a Russian drone struck the National Academy of Sciences building in central Kyiv



The German Embassy is located just nearby. pic.twitter.com/6DVllKOzMT — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026

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