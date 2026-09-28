Полша променя правилата за изтребители за сваляне на ракети и дронове

Полша ще промени правилата за пилоти на изтребители, позволявайки им да свалят дронове и ракети, засечени от радари, като част от специални мерки за отбрана по време на война. Пилотите вече ще могат да правят това без визуално потвърждение, ако множество източници на данни показват враждебна цел, обяви заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик.

"В следващите дни Министерството на националната отбрана ще промени процедурата за стрелба от полски самолети и хеликоптери по цели, приближаващи се към нас от Русия", обяви Томчик, цитиран от "Билд".

В момента решението за използване на оръжия може да се вземе само след визуална идентификация. Това означава, че пилотът трябва да се приближи до целта и ясно да види обекта. След промените пилотът или оперативният командир ще се нуждае само от радарно изображение, за да вземе решение за стрелба.

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"Досега не сме използвали тези възможности, тъй като те обикновено са предназначени за война или военно положение", каза зам.-министърът. "Предвид заплахата обаче и факта, че Полша е изправена пред възможността дронове да проникват на нейна територия ежедневно, трябва да приложим тези промени в интерес както на пилотите, така и на националната сигурност", подчерта той.

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