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С удара по Азовския завод Украйна е прекъснала важна артерия за руските ракети "Орешник" (ВИДЕО, СНИМКИ)

28 септември 2026, 17:36 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
С удара по Азовския завод Украйна е прекъснала важна артерия за руските ракети "Орешник" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Вътрешни документи, получени от украинската частна разузнавателна организация Dallas Analytics преди удара на 26 септември, разкриват, че Азовският оптико-механичен завод е доставчик на руската „Корпорация за тактически ракети“. Новината излезе след атаката с ракети "Нептун" и други въздушни средства срещу важния обект за военната индустрия на Русия, намиращ се в Ростовска област. Според информацията документите свързват компоненти на завода с поне 7 руски ракетни програми, включително стратегическата крилата ракета Х-101, ракетата „въздух-въздух“ с голям обсег Р-37М и балистичната ракета със среден обсег „Орешник“.

Един от документите показва също така планирани доставки на 510 единици от оптико-механичния блок „К-7751 Кречет-М“ в периода от 2023 до 2027 г.

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Междувременно сателитни снимки показват, че на 26 септември в руския завод в Ростовска област са били ударени най-малко пет производствени цеха, разположени в шест сгради. Леярният цех е със значителни щети и следи от пожар. Виждат се два удара в цеха за оптика, най-малко три в сглобяващия цех, един в цеха за галванизация и два в цеха за механична обработка, включително един, който е причинил срутване на част от покрива. В близост се забелязват възможни допълнителни щети.

Заводът произвежда радарни и инфрачервени самонасочващи се глави за управляеми ракети, термовизионни устройства и електронни системи за управляеми артилерийски снаряди.

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Нови украински удари, обявени от Володимир Зеленски

Днес Украйна е поразила цели в 6 руски региона и в Черно море, обяви президентът Володимир Зеленски. "Ние последователно използваме нашите средства с голям обсег на действие, за да отговорим на руските удари срещу човешкия живот. Снощи нашите санкции бяха приложени срещу два отбранителни завода в областите Тула и Воронеж. През последните 24 часа подразделения на СБУ също проведоха ефективни операции срещу нефтопреработвателните съоръжения на агресора в Краснодарския край", потвърди той накрая нападението срещу петролна база "Еделвайс-95"

"Бяха наложени санкции и срещу обекти, които руснаците използват за терористични атаки с дронове срещу Украйна в областите Калуга и Орел. В област Брянск нашите сили проведоха операции директно срещу окупационните сили. Беше поразен и обект в Черно море. Благодарен съм на всички, които връщат войната там, откъдето е дошла. Русия трябва да спре ескалацията", написа Зеленски.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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