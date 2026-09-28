С удара по Азовския завод Украйна е прекъснала важна артерия за руските ракети "Орешник" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Вътрешни документи, получени от украинската частна разузнавателна организация Dallas Analytics преди удара на 26 септември, разкриват, че Азовският оптико-механичен завод е доставчик на руската „Корпорация за тактически ракети“. Новината излезе след атаката с ракети "Нептун" и други въздушни средства срещу важния обект за военната индустрия на Русия, намиращ се в Ростовска област. Според информацията документите свързват компоненти на завода с поне 7 руски ракетни програми, включително стратегическата крилата ракета Х-101, ракетата „въздух-въздух“ с голям обсег Р-37М и балистичната ракета със среден обсег „Орешник“.
Един от документите показва също така планирани доставки на 510 единици от оптико-механичния блок „К-7751 Кречет-М“ в периода от 2023 до 2027 г.
Overnight attack on Azov in Russia’s Rostov region. Local monitoring channels reported missile strikes, possibly jet-powered drones. https://t.co/PL2Lt8H4Ls pic.twitter.com/hCrL4NYx98— WarTranslated (@wartranslated) September 26, 2026
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Dallas Analytics says internal documents obtained before the Sept. 26 strike reveal the Azov Optical-Mechanical Plant as a supplier to Russia’s Tactical Missiles Corporation. The documents reportedly link AOMZ components to at least seven Russian missile programs, including the… pic.twitter.com/XaPOPUzEqz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026
Междувременно сателитни снимки показват, че на 26 септември в руския завод в Ростовска област са били ударени най-малко пет производствени цеха, разположени в шест сгради. Леярният цех е със значителни щети и следи от пожар. Виждат се два удара в цеха за оптика, най-малко три в сглобяващия цех, един в цеха за галванизация и два в цеха за механична обработка, включително един, който е причинил срутване на част от покрива. В близост се забелязват възможни допълнителни щети.
Satellite imagery shows at least five production workshops across six buildings hit at Russia’s Azov Optical-Mechanical Plant in Rostov region on September 26. The foundry shows substantial damage and evidence of fire. Two impacts are visible at the optics workshop, at least… pic.twitter.com/ArrSm1CykY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026
Заводът произвежда радарни и инфрачервени самонасочващи се глави за управляеми ракети, термовизионни устройства и електронни системи за управляеми артилерийски снаряди.
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Нови украински удари, обявени от Володимир Зеленски
Днес Украйна е поразила цели в 6 руски региона и в Черно море, обяви президентът Володимир Зеленски. "Ние последователно използваме нашите средства с голям обсег на действие, за да отговорим на руските удари срещу човешкия живот. Снощи нашите санкции бяха приложени срещу два отбранителни завода в областите Тула и Воронеж. През последните 24 часа подразделения на СБУ също проведоха ефективни операции срещу нефтопреработвателните съоръжения на агресора в Краснодарския край", потвърди той накрая нападението срещу петролна база "Еделвайс-95".
"Бяха наложени санкции и срещу обекти, които руснаците използват за терористични атаки с дронове срещу Украйна в областите Калуга и Орел. В област Брянск нашите сили проведоха операции директно срещу окупационните сили. Беше поразен и обект в Черно море. Благодарен съм на всички, които връщат войната там, откъдето е дошла. Русия трябва да спре ескалацията", написа Зеленски.
We are consistently using our long-range capabilities to respond to Russian strikes against life. Last night, our sanctions were used against two defense plants in the Tula and Voronezh regions. Over the past 24 hours, SSU units also carried out effective operations against the… pic.twitter.com/NhnaH0imBh— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
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