Неочаквана роля: Лейди Гага стана касиерка в японска верига магазини (ВИДЕО)

Световната поп икона Лейди Гага влезе в неочаквана роля – тази на служител в магазин за бързо обслужване. Звездата е привлечена в мащабна кадрова кампания на една от най-големите японски търговски вериги – FamilyMart, която изпитва сериозен недостиг на работна ръка.

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В стилно черно-бяло видео, което вече прикова вниманието в мрежата, изпълнителката се появява с футуристичен костюм с текстура на кожа, за да изпълнява типичните задължения на персонала – обслужва клиенти зад щанда, предлага топло пържено пиле и подрежда бутилиран чай по рафтовете. Във финала на клипа тя се обръща към зрителите с въпроса: „Искате ли да работите във FamilyMart?“.

Гигантът разполага с над 16 000 обекта в страната, но около 30% от тях страдат от хроничен недостиг на персонал, показват данните на компанията. В условията на ожесточена конкуренция между японските фирми за привличане на работна ръка, от ръководството се надяват блясъкът на световна звезда да върне атрактивността на професията.

Освен звездната реклама, веригата предприема и сериозни вътрешни промени, за да отговори на изискванията на младите хора. По традиция японските магазини от този тип налагат консервативни правила за външния вид и дрескода, включително строги забрани за екстравагантни цветове на косата и аксесоари. През тази година обаче FamilyMart смекчи тези ограничения, за да позволи на служителите да запазят собствения си стил. Като допълнителен стимул кандидатите за работа получават и ваучери за пазаруване още при проявен интерес или преминато събеседване, с надетдата повече хора да останат за дълго в екипа.